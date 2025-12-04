Sainz tiene claro su favorito para ganar el Mundial de Fórmula 1: «Abu Dhabi es una pista de Norris»

El Mundial de la Fórmula 1 está en un puño. Abu Dhabi dictará sentencia en la última carrera del campeonato y Carlos Sainz, aunque no está en la pelea por el título, ha salido para apoyar a su amigo Lando Norris para ser el vencedor de la triple pelea por delante de Max Verstappen y Oscar Piastri.

Ambos fueron compañeros cuando el madrileño estuvo en McLaren y, a diferencia de un Fernando Alonso que no se atrevió a mojarse, Sainz se atrevió a dejar una frase contundente para apostar por lo que pasará este domingo: «Abu Dhabi es una pista de Lando». En la rueda de prensa le preguntaron sobre por quién apostaría y fue contundente para explicar la clave que da ventaja al británico: «Obviamente tengo interés y lo seguiré muy de cerca. Todo el mundo sabe lo bien que me llevo con Lando, y le deseo el mejor resultado posible. También respeto mucho a Max y a Oscar, pero creo que Abu Dhabi es una ‘Lando track’», explicó.

Durante 2019 y 2020, Carlos pudo ver de cerca de lo que era capaz Norris, por lo que sabe de lo que habla: «Cuando fui su compañero aquí, siempre fue una de sus mejores pistas», comentó antes de confesar su dolor después de haber quedado segundo con Ferrari el año pasado en Abu Dhabi por detrás de Norris. Aun así, el de Williams no pone toda su apuesta para que se cumpla su deseo: «Necesitar un podio en la última carrera no es fácil, ni siquiera para McLaren. Tiene que hacer un fin de semana perfecto, pero creo que puede hacerlo porque ha respondido bien a la presión».

Carlos Sainz avala a Lando Norris y hace balance de 2025

En comparación con Piastri y Verstappen, donde apenas se concentran los tres en 16 puntos, las carambolas permiten todo tipo de especulaciones. Para Sainz, su talento juega una baza importante para que no le puedan los nervios: «Lo primero que vi cuando le conocí de Lando fue una habilidad increíble para llevar el coche al límite y hacer vueltas de clasificación brutales».

«He sido compañero de los tres y de muchos que han estado en los top de la parrilla. Puedo decir que Lando no tiene nada que envidiarles en velocidad. Lo que mejor ha hecho es desarrollar la mentalidad. Es fuerte en todas las pistas», señaló.

Por otro lado está lo que ha conseguido en su primer año en Williams. Noveno en la clasificación con un proyecto nuevo, Sainz reconoce que pudo manejar las expectativas para hacer un buen primer año: «Intenté controlarme antes de llegar. Si me hubieran dicho en agosto de 2025 que conseguiría un par de podios y una línea ascendente lo habría firmado. Esto también es gracias a Williams. El coche dio un gran salto este año desde el primer test. Hicimos una pequeña mejora y fue muy efectiva. Estamos desarrollando un coche con ‘set-up’, comprensión y trabajo conjunto con Alex. Desde los test de Bahrein hasta ahora hemos probado muchas cosas, con ideas para hacer funcionar mejor el coche», concluyó.