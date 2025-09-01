La FIA impone un castigo surrealista a Sainz después de tumbar la candidatura de su padre a presidente

La FIA no cesa en su cruzada contra la familia Sainz y este domingo se excedió con Carlos hijo al imponerle una sanción surrealista por un choque con Liam Lawson en el que el máximo culpable fue el piloto neozelandés de Racing Bulls. Con casi todo el territorio ganado y aunque el español declarase luego que no era su intención adelantarle, su rival le cerró por completo el espacio, provocando una colisión entre ambos y un pinchazo que les mandó hasta el final de la carrera del Gran Premio de Holanda.

El mismo organismo que tumbó la candidatura de Sainz padre a la presidencia de la FIA hace apenas dos meses le penalizó con 10 segundos, arruinando así por completo su actuación en el circuito de Zandvoort. Llueve sobre mojado en este enfrentamiento que viene del temor del actual presidente, Ben Sulayem, a que el mayor de los Carlos pudiera destronarle en unas elecciones de diciembre en las que apenas tendrá oposición.

Ante el miedo, el emiratí decidió presentar en Asamblea una medida para acelerar los plazos de presentar candidaturas y Sainz, al no contar todavía con los apoyos suficientes y quedarse sin tiempo para elaborar una propuesta sólida, decidió no postularse. Por decisiones como la del pasado domingo, se ve que la FIA aún se la tiene jurada a la familia madrileña, sancionando de la forma más incoherente al piloto de Williams.

Sainz, con más razón que un santo, se cogió uno de los mayores enfados de su trayectoria en la Fórmula 1 y pidió a su equipo por radio ir a pedir explicaciones a los comisarios al terminar la prueba en Holanda. Carlos acabó último de los 17 pilotos que finalizaron la carrera (abandonaron Lando Norris, Charles Leclerc y Lewis Hamilton) y tras revisar en repetidas ocasiones la acción del choque con Lawson se dirigió a la FIA a defenderse. No sólo a él mismo, sino también al deporte de motor.

La defensa de Sainz al motorsport y a sí mismo con la FIA

«Lo he tenido que ver para ir a que me lo expliquen. Es algo que me preocupa por el motorsport. Que luego el de fuera reciba una penalización de 10 segundos. Puedes decir incidente de carrera, perfecto, pero de ahí a decidir darle 10 segundos al piloto que va por fuera. Es inaudito y no tiene ningún tipo de sentido. Me lo tienen que explicar», dijo un cabreado Sainz ante los medios de comunicación en el trazado holandés.

«Justa o injusta… El incidente con Lawson me ha impedido luchar por un top 5. Ha pasado muchas veces. Os podéis imaginar mi frustración. Hay otros pilotos con los que puedes hacer un paralelo. Lo llevo haciendo años en esta curva», dijo antes de dar una lista de nombres. «Por alguna razón que todavía no entiendo hemos tenido un contacto con Liam, no es la primera vez que a alguien le pasa con él. Todavía me lo tienen que explicar. Estoy muy confundido», añadió.

Sainz nunca escondió su enfado y no dudó en manifestar que contra el neozelandés es muy difícil competir porque al que lo haga le puede pasar lo mismo que a él. Ya lo sufrió Fernando Alonso en sus carnes en Miami… «Escogeré mejor las batallas, Lawson no es alguien con el que hacer un paralelo. Ni siquiera le estaba adelantando, aun así ha decidido que era mejor abrir el volante y chocar», explicó Carlos.

Una cruzada que no acaba

El madrileño puede estar siendo la víctima de un enfado institucional de la FIA y Ben Sulayem con su padre. Por el momento, no ha trascendido nada más de su conversación ante comisarios, pero es cuestión de tiempo comprobar si la organización afloja con Sainz hijo si vuelve a verse involucrado en un incidente de carrera en las próximas nueve citas hasta que concluya el Mundial de 2025 de F1.