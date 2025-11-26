El Barcelona acaba en Londres la mejor racha ofensiva de su historia: 53 partidos seguidos marcando

El 3-0 encajado por el FC Barcelona ante el Chelsea ha supuesto más que una derrota en lo estadístico. Los culés se marcharon sin anotar de Stamford Bridge, cortando una racha de 53 partidos seguidos marcando, al menos, un gol. Desde el 15 de diciembre de 2024, cuando el Barça perdió por 0-1 ante el CD Leganés en la jornada 17 de Liga, el equipo dirigido por Hansi Flick había visto puerta en todos sus encuentros.

Desde la llegada del técnico alemán, el conjunto blaugrana ha disparado su producción ofensiva. La racha que terminó en la noche del martes en Londres se extendió durante 344 días y más de medio centenar de partidos. En la ‘era Flick’, el Barcelona se había quedado sin marcar en sólo dos partidos hasta el duelo ante el Chelsea. La capacidad anotadora de los culés con el entrenador germano en el banquillo se acerca a los tres goles de media por encuentro. El Barça anotó 177 tantos en 60 partidos la pasada campaña, mientras que en este curso acumula 48 en 18 encuentros.

Una facilidad para el gol que Flick ya exhibió en su etapa en el Bayern de Múnich. La sequía del Barça en Londres también ha acabado con un registro inmaculado de Flick en la Champions League. El que fuera campeón de Europa con los bávaros llegaba al duelo ante el Chelsea con pleno de goles en sus 36 partidos dirigidos en la máxima competición continental. Con 18 encuentros con los bávaros y otros 18 en Can Barça, Flick vio como se cortaba su racha personal en su partido número 37 en Champions.

Ferrán y Raphinha tuvieron las más claras del Barça

La posibilidad de ampliar los registros de partidos consecutivos marcando, tanto del Barcelona como de Flick, estuvo en las botas de Ferrán Torres a los cinco minutos de partido. El delantero culé, que en este duelo partió como extremo izquierdo por delante de Raphinha, recibió dentro del área en una posición cercana al punto de penalti. Lamine Yamal encontró liberado al ‘7’, que mandó el balón fuera cuando la parroquia blaugrana ya cantaba el gol.

Durante el resto del choque, el Chelsea impuso su ritmo y el Barça apenas pudo inquietar la portería defendida por el español Robert Sánchez. La tarea de encontrar un gol se complicó aún más tras la expulsión de Ronald Araujo antes del descanso. La más clara de la segunda mitad la tuvo Raphinha cuando los londinenses mandaban por 3-0 en el electrónico. El brasileño, que regresó a los terrenos de juego ante el Athletic Club tras perderse los nueve últimos partidos, tampoco pudo exhibir el acierto de cara a puerta que mostró la pasada campaña. Con la ocasión del atacante blaugrana se evaporó la última oportunidad de continuar con la racha de 53 encuentros consecutivos marcando.