Una leyenda de la Premier llama «tontos» a los defensas del Barcelona: «Absolutamente loco»

Alan Shearer, leyenda de la Premier League, ha atizado sin piedad a algunos jugadores del Barcelona después de la estrepitosa derrota ante el Chelsea en Champions (3-0). El que fuera delantero del Newcastle cargó con dureza contra los defensores del equipo de Flick, en concreto por la forma en la que hacen el fuera de juego, muy adelantado, algo que a los culés les funcionó con anterioridad, pero ahora hace aguas.

«Es como si cuatro tontos estuvieran ahí parados y dijeran: ‘¿Cómo queréis hacerlo, chicos?’. A veces cuesta creerlo. Me quedo sin palabras ante lo fácil que ha sido para el Chelsea avanzar y lo alocado que a veces están jugando», analizó Shearer, que de defensas sabe algo tras muchas temporadas enfrentándose a ellos. Cabe recordar que Alan Shearer es el máximo goleador histórico de la Premier League.

El Barcelona cayó goleado en Champions ante el Chelsea, dejando una imagen muy pobre en general, pero especialmente en defensa. Esta derrota le deja muy tocado durante la temporada europea, aunque todavía tiene opciones de clasificarse entre el top 8 (que te evita jugar una ronda extra). A los culés le quedan tres partidos cómodos: ante Eintracht de Frankfurt, Copenhague y Slavia de Praga.

«He visto algunas estrategias de fuera de juego en mi vida, pero esta del Barça es absolutamente loca», continuó Alan Shearer, leyenda de la Premier, en su análisis de lo que había hecho el Barcelona en Londres. Shearer se quedó satisfecho con sus críticas contra los defensores del Barcelona, a los que llamó «tontos» al hacer esa comparación.

En lo que se refiere al Barcelona, el club de Flick ha disputado esta temporada ya tres grandes exámenes y los tres los ha suspendido. Dos en Champions y uno en Liga. El primero fue contra un PSG muy mermado en ataque y en Montjuic. Y perdió. El segundo fue ante el Real Madrid en el Bernabéu y volvió a perder. Salvó una goleada y apretó al final, pero su imagen fue nefasta. Y este martes a eso se le suma el Chelsea.