La expulsión más viral en el fútbol: un jugador abofetea a su propio compañero en la Premier

La Premier League ha sido testigo de una de las expulsiones más surrealistas de la historia del fútbol. Fue durante el Manchester United-Everton en Old Trafford. Idrissa Gueye vio la cartulina roja por abofetear a su compañero de equipo Michael Keane durante los primeros compases del encuentro correspondiente a la duodécima jornada del campeonato inglés. El Everton se quedó con uno menos desde bien temprano.

El partido arrancó con el pie izquierdo para los toffees. Ya en el minuto veían como Coleman era sustituido por lesión y en el 13 se produjo la expulsión de Gueye. Keane le recriminó a su compañero su falta de compromiso defensivo después de un ataque del Manchester United tras un disparo de Mbeumo. Al senegalés no le gustó nada lo que le dijo el inglés y se encaró con él. Acto seguido, Gueye le propinó una bofetada al defensor delante del árbitro, que lo acabó expulsando.

Después de mostrarle la roja, Gueye continúa discutiendo con su compañero y Jordan Pickford, portero del Everton, le tiene que agarrar para que la sangre no llegue al río y llevárselo al vestuario. El centrocampista estaba muy molesto con su compañero y no había manera de sacarle del campo. Entre el guardameta e Iliman Ndiaye lograron que Idrissa se marchara y se pudiera reanudar el juego.

SURREALISTA: ¡TORTAZO ENTRE COMPAÑEROS DE EQUIPO! 💥 Gueye recrimina el ataque del ManUtd a Keane. Se encaran, Gueye le suelta una torta, el árbitro lo expulsa… ¡y lo tienen que agarrar para llevárselo al vestuario! 🤯🤯🤯#PremierLeagueDAZN ⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/v2CGIwBnSv — DAZN España (@DAZN_ES) November 24, 2025

A pesar de jugar con uno menos durante casi todo el partido, el Everton logró asaltar Old Trafford con un gol de Kiernan Dewsbury-Hall en el minuto 29 de partido. Los de David Moyes resistieron con 10 para lograr una victoria importantísima que les aleja de la zona roja de la clasificación de la Premier League, y les permite empatar a puntos con el United, Liverpool y Tottenham en la parte media de la tabla. Se sitúan así a tres puntos del Aston Villa, que marca la zona Champions con 21, por los 18 de los toffees.