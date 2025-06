Julián Álvarez ha rechazado una oferta de 150 millones del Manchester United

Eduardo Inda no faltó a su cita con El Chiringuito de Jugones, programa en el que cada semana tiene su sección de exclusivas. El director de OKDIARIO desveló una última hora sobre el Atlético de Madrid, más concretamente de una de sus estrellas: Julián Álvarez. El delantero argentino es pretendido por el Manchester United, pero ha dicho no a la propuesta que le ha llegado desde Old Trafford.

«Al Atlético de Madrid le ha llegado una oferta. El Manchester United, que es el que más gasta en los últimos años, ha ofrecido 150 millones por Julián Álvarez y el chaval ha dicho que se queda», comenzó explicando Eduardo Inda desde su asiento personalizado en el centro del plató. «No descarto que acabe yendo al Barcelona», añadió el director de OKDIARIO ante la atenta mirada de todos los tertulianos presentes.

El verano será movidito en el Atlético de Madrid. Este mismo lunes el conjunto rojiblanco ha anunciado las renovaciones de dos futbolistas fundamentales para el Cholo Simeone que ya son historia del club. Antoine Griezmann ha ampliado su contrato hasta 2027, mientras que el capitán, Jorge Resurrección ‘Koke’ lo ha hecho hasta el 30 de junio de 2026. Además, han informado que Carlos Martín formará parte de la plantilla la próxima campaña.

Tras el Mundial de Clubes que disputarán en Estados Unidos se producirán varias salidas de futbolistas que acaban contrato, salvo giro inesperado, de jugadores como Axel Witsel o Reinildo. Tampoco se descarta alguna que otra salida como la de Nahuel Molina y Riquelme si llega alguna oferta buena o la de Ángel Correa, que se ha despedido de un Atlético de Madrid que le ha recordado que no hay ofertas por él.

El que parece que no saldrá es Julián Álvarez, aunque ya ha sido vinculado con varios equipos. Se ha dicho que es el deseo de Joan Laporta, pero es el Manchester United quien ha apostado más fuerte por él, tal y como ha desvelado Eduardo Inda en su sección de exclusivas en el programa que presenta Josep Pedrerol. Y es que los ingleses están dispuestos a pagar su cláusula de rescisión, que es de 150 millones de euros.

El United, a por Julián

Al estar dispuestos a depositar la cláusula de rescisión el Atlético de Madrid no tiene mucho que decir, por lo que la decisión final es de Julián Álvarez. El delantero argentino ha rechazado la oferta del Manchester United, por lo que no volverá a la Premier League para defender la elástica del eterno rival de su ex equipo, que es el City.

El proyecto deportivo del Manchester United no seduce a Julián Álvarez, ya que los red devils no jugarán competición europea la próxima temporada. Los mancunianos pretenden volver a ser un equipo grande y temido del viejo continente, pero cada año vuelve a ser un fracaso, por lo que seducir a un campeón del mundo, que está metiéndose entre los mejores del mundo, será bastante complicado.