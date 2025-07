Un periodista brasileño retrata a Maresca tras quejarse de la cantidad de partidos jugados por el Chelsea

Fluminense y Chelsea juegan esta noche la primera semifinal del Mundial de Clubes, un partido que llega envuelto en cierta polémica después de lo ocurrido en la rueda de prensa previa de Enzo Maresca, entrenador del conjunto inglés. El técnico italiano, ex jugador del Sevilla o del Málaga, entre otros equipos, se quejaba del calendario y de la cantidad de partidos que ha disputado su equipo esta temporada cuando un periodista brasileño le retrató y desmontó su argumento.

Maresca intentaba explicar lo diferente de las situaciones de ambos equipos tras competir en la Premier League y en el Brasileirao. «Los dos equipos llegamos a este torneo con dos situaciones diferentes. ¿Cuántos partidos oficiales han jugado los equipos brasileños esta temporada? Nosotros hemos jugado 63 partidos. Los equipos europeos llegan a esta competición de manera diferente a los equipos brasileños o de Sudamérica por la cantidad de partidos que hemos jugado, pero las ganas que tenemos de ganar es la misma que tenéis vosotros», decía.

Maresca: «We’ve played 63 games this season! European teams come into this competition differently than South American teams. The conditions are different…»

Journalist: «Fluminense has played 70 games this season, in the same span.”

