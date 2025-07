El ‘feminista’ Tebas calla tras la derrota de España después de colgarse medallas cuando fuimos campeonas

El 25 julio apagó su teléfono móvil Javier Tebas, al menos eso parece echando un ojo a sus redes sociales, donde no ha dejado ningún post o comentario desde entonces pese al desenlace final de la Eurocopa femenina donde España no pudo traerse el trofeo, una doble cara del presidente de la Liga que sí se colgó la medalla hace un par de años cuando fuimos campeonas del mundo.

La selección española femenina no pudo con Inglaterra en la tanda de penaltis. El combinado de Montse Tomé, además de una Eurocopa sobresaliente, fue muy superior a las inglesas durante toda la final pero fui incapaz de romper el muro británico y la suerte de los once metros cayó del lado de las islas.

Con la derrota, sin campeones de por medio, Javier Tebas no dejó mención alguna en sus redes sociales para España, ni enhorabuena por el torneo ni apoyo por la cruel forma de perder la final ante Inglaterra. Una historia muy diferente fue cuando las españolas, hace un par de años, sí lograron imponerse en la final y llevarse el título de campeonas del mundo, ahí sí estuvo rápido para subirse al carro…

¡¡Campeonas!!, En estos momentos de alegría en toda España, no debemos olvidarnos de todos aquellos que hacen posible el éxito, las jugadoras en el terreno de juego, las que han aportado para estar en este mundial y no están, entrenadores, técnicos, dirigentes federativos… pic.twitter.com/siZYLumrPB — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 20, 2023

«¡¡Campeonas!!», iniciaba Javier Tebas en su felicitación a España en agosto de 2023: «En estos momentos de alegría en toda España, no debemos olvidarnos de todos aquellos que hacen posible el éxito, las jugadoras en el terreno de juego, las que han aportado para estar en este mundial y no están, entrenadores, técnicos, dirigentes federativos nacionales y de territoriales, etcétera, y como no de cada uno de los clubes de la Liga F, sus dirigentes, empleados que han formado a estas jugadoras y que seguirán trabajando para el éxito de sus clubes y de esta Selección que representa a España. ¡Viva España!».

No es la primera vez que Javier Tebas acomete este tipo de desprecios a según qué club, selección o entidad. Cabe recordar que hace unos meses, tras el ascenso del Elche a Primera División, el presidente de la Liga no lo felicitó tras más de 16 horas, justo tras ser informado así por parte de OKDIARIO, exponiéndole.

Tras unas 16 horas desde la derrota en la final de España –en el momento en el que se escribe esta información–, Javier Tebas continúa sin escribir ningún tipo de mensaje en alusión a la gran Eurocopa que ha disputado la selección española femenina.