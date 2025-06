Tebas desprecia al Elche y no le felicita por su ascenso después del descenso administrativo de 2015

Javier Tebas no ha felicitado al Elche por su ascenso a Primera División, algo que sí hizo la semana anterior con el Levante. El presidente de la Liga pasó del conjunto ilicitano, que este domingo regresó a la primera categoría del fútbol español tras golear al Deportivo en La Coruña por 0-4. El Elche es de Primera y Tebas ni le felicita.

A diferencia de lo que hizo con el Levante, equipo al que el presidente de la Liga sí felicito, Tebas ha guardado silencio con el Elche, equipo que en 2015 fue descendido de Primera a Segunda por la vía administrativa y no deportiva. El Elche bajó de categoría en los despachos y desde entonces Tebas -que siempre negó que la Liga no fue responsable de lo que le pasó a este equipo- no es que sea muy querido en esta ciudad.

La clave de este caso es que Tebas felicita a la carta a los equipos de su Liga, porque al Levante sí le felicitó hace una semana. Y además no tardó nada, apenas minutos desde que se oficializó el ascenso del conjunto valenciano a Primera. «¡¡Enhorabuena a todos los que formáis parte de la familia del Levante!! Bienvenidos de nuevo a La Liga, vuelve un grande por historia y afición», escribió en sus redes sociales Tebas. Con el Elche, y pasadas ya 15 horas desde el ascenso, no hay mensaje.

El Elche asciende a Primera División

El Elche ascendió este domingo a Primera División de manera directa y regresa al máximo escalón del fútbol español después de dos temporadas. El equipo dirigido por Eder Sarabia ganó de manera holgada al Deportivo de La Coruña en Riazor y consiguió un ascenso muy ansiado para acompañar al Levante a Primera. Los goles de Mourad, Donald y Valera en el primer tiempo certificaron el ascenso en tierras gallegas. Un tanto final de Bigas en el 89 puso el 0-4 final.

El Elche ha ascendido este domingo a Primera División de manera directa y regresa al máximo escalón del fútbol español después de dos temporadas. El equipo dirigido por Eder Sarabia ganó de manera holgada al Deportivo de La Coruña en Riazor y consiguió un ascenso muy ansiado para acompañar al Levante a Primera. Los goles de Mourad, Donald y Valera en el primer tiempo certificaron el ascenso en tierras gallegas. Un tanto final de Bigas en el 89 puso el 0-4 final.