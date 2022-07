Ramón García pierde los papeles en su programa con una espectadora: “Váyase a tomar por culo”

Llamar a los espectadores en pleno directo es ya algo totalmente normal. Cada vez son más los programas que intentan interactuar con la audiencia para así ganar cierta cercanía, aunque lo cierto es que esto puede llegar a jugar malas pasadas. Esto es precisamente lo que le ha ocurrido a Ramón García en En Compañía, el espacio de Castilla-La Mancha con el que el presentador intenta que algunas personas sientan la soledad en menor medida desde sus casas.

El más conocido como Ramontxu aprovechó su presencia en el programa para, junto a su compañera Gloria, regalar un jamón a la persona aleatoria a la que llamaran si ésta cogía el teléfono. Algo que a priori puede parecer un hecho totalmente feliz para el destinatario, aunque realmente no lo fue. “Buenas tardes, señora. Disculpe que la moleste. Soy Ramón García y llamo del programa de televisión En Compañía”, comenzaba diciendo el bilbaíno. Lo que no podía llegar a imaginar es que recibiría una reacción tan brusca por parte de la señora con la que se pusieron en contacto: “Déjenme de tonterías, por favor. Venga hombre, váyase usted a tomar viento fresco”, decía. Unas palabras que resultaron totalmente sorprendentes para Ramón, que no se daba por vencido ante la posibilidad de que fuera una confusión: “Llamadla otra vez, por favor. Igual pensaba que era una broma o algo”, señalaba.

Ramón García explota y envía a "TOMAR POR C…" a una llamada que le ha contestado"malamente tras tras" durante el concurso del jamón pic.twitter.com/fiCcI5bVjD — TVMASPI (@sebas_maspons) July 5, 2022

Dicho y hecho. Los encargados de llevar a cabo el programa volvieron a llamar a la misma persona, y cuando descolgó el teléfono, García volvió a intentarlo: “Señora, que no cuelgue. Que no es broma, que somos nosotros de la tele”, insistía. Pero ni los numerosos intentos del vasco hicieron que la señora entrara en razón: “Que me da igual, que no me interesan las tonterías estas”, replicaba. Unas declaraciones que molestaron especialmente al presentador, que colgaba inmediatamente y ponía fin a la conversación: “A mí tampoco usted, señora (…) Qué gente maleducada. ¡Qué asco! Qué gente más maleducada. Hay gente faltona y maleducada. Con todo el cariño y todo el respeto, váyase a tomar por culo”, reaccionaba tajante el emblemático maestro de ceremonias de Grand Prix. Por su parte, Gloria permanecía atónita ante la situación que se estaba viendo obligada a vivir: “A lo mejor la hemos pillado que tiene un mal día”, apuntaba, en un intento por quitar hierro al asunto. Pero no sirvió, ya que Ramón seguía bastante molesto: “Que me da igual. Que estoy hasta las pelotas de gente maleducada. Si la gente es educada, nosotros somos educados”, zanjaba, señalándose el dibujo que tenía plasmado en la camiseta y dando continuidad al programa con cierta tensión en el ambiente.

De esta manera, Ramón García volvía a consolidarse como uno de los rostros conocidos más directos de la televisión. Es evidente que nunca ha tenido reparo a la hora de expresar cómo se siente o su pensamiento con respecto a algunos de los temas más candentes de la actualidad social, llegando incluso a considerar “una mierda” el último disco de Rosalía.