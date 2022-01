Ramón García cuelga una foto con la que hace soñar al gran público

¿Y si vuelve el Grand Prix? Esa es la pregunta que se empieza a repetir con frecuencia en las redes sociales después de que Ramón García alimentase los rumores. El mítico presentador ha sido el protagonista de una imagen que el concurso ha subido a sus redes sociales, bebiendo de una taza con el logotipo del concurso y con una expresión facial que podría interpretarse como de expectación.

¡Ramón García ya empieza a prepararse para el ‘Grand Prix del Verano 2022’! Muy pronto más novedades… #VuelveGrandPrix2022🏖️🌞🌊🖐️🐧🎳 pic.twitter.com/dwMVuflS7r — El GrandPrix Oficial (@GPdelVerano_OF) January 24, 2022

Enseguida, la onda expansiva ha llegado en forma de comentarios de sus seguidores, encantados de que esta posibilidad se hiciera realidad: «Sí! Qué alegría! Cuántos recuerdos de mi infancia! Yo ya hice una versión parodia de la mítica canción 🙃» ha sido alguno de los comentarios que se han leído. Algunos especulaban con que se emitiese a través de Amazon Prime ya que la cuenta de Twitter de la plataforma también ha comentado la imagen.

La primera vez que se habló de esto fue a finales de 2021, cuando Ramón se reunió con Ibai para anunciar que darían juntos las Campanadas. Entonces ahí soltaron la bomba: «Lo del Grand Prix, lo podemos hablar, ¿Qué te parece?», le ofreció Ramontxu al conductor del espacio. «Esto ya que estás diciendo, es una barbaridad, una calentada», reaccionaba Ibai casi incrédulo. «Yo te lo digo, este señor que está aquí fuera es el productor del ‘Grand Prix’ y si tú y yo lo hablamos y lo hacemos juntos, vuelve el ‘Grand Prix’…», decía Ramón García. «Sí. Tú y yo deberíamos hacer un the last dance. Sería más moderno, hay que entenderlo…», debatían.

Pues ya está. Ya lo sabéis. Por fin el sueño se ha hecho realidad. ‼️EL GRAND PRIX VUELVE EN 2022 CON RAMÓN GARCÍA E IBAI LLANOS ¡¡ESTO VA A SER ESPECTACULAR!!#VuelveGrandPrix2022 https://t.co/04Ofu4WQD6 — El GrandPrix Oficial (@GPdelVerano_OF) November 28, 2021

La idea parecía coger forma a cada palabra que Ramón e Ibai intercambiaban. «¡Hombre, claro! Me parece fantástico y hacerlo para que la gente de aquí lo vea. Anda que no se lo iba a pasar bien la gente joven nueva, que no conocía ese formato… Moderno actualizado, juegos nuevos…», dibujaba García. «La competición entre pueblos era brutal. A mí me encanta», recordaba Ibai. «Qué mejor locutor para retransmitir que tú y yo de presentador, ahí, con las cosas como siempre, y hacemos la mezcla», apuntaba el vasco. «Hay que hacerlo, Ramón. Es espectacular, como las Campanadas pero en Grand Prix», concluía Llanos.

Hay que recordar que la pareja Ramón García e Ibai Llanos logró reunir a 2,2 millones de espectadores, en una plataforma alternativa a la televisión como Twitch, para dar las Campanadas 2021/2022. Una cifra bastante meritoria que habla a las claras del gancho que tienen dos comunicadores que representan el ayer y el hoy del ámbito. Dos genios que podrían cruzar de nuevo sus caminos en el Grand Prix, con vaquilla incluida. ¿Se imaginan?