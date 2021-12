No cabe duda de que Ramón García se ha convertido en uno de los rostros más emblemáticos a nivel nacional. El más conocido como Ramontxu saltó a la fama principalmente por su aparición en Grand Prix, aunque su curtida trayectoria profesional no quedó ahí y a día de hoy permanece frente a las cámaras como una de las grandes estrellas de la Televisión Castilla-La Mancha.

En esta cadena es donde de lunes a viernes el presentador acude a su puesto de trabajo dejando temporalmente atrás la Comunidad de Madrid: “En cinco años llevo 250.000 kilómetros a la chepa”, decía entre risas. Un largo recorrido que ha asegurado que “le compensa” solo por ser el maestro de ceremonias y “celestino” de En compañía, espacio en el que personas mayores se convierten en las grandes protagonistas con el objetivo de buscar pareja. El contacto con la gente ha hecho que Ramón muestre su lado más personal en un sinfín de ocasiones, un ámbito que también ha salido a la luz con más razón con la llegada de la Navidad.

A tan solo unos días de dar las Campanadas de Nochevieja junto a Ibai Llanos, el bilbaíno ha concedido una entrevista para El País en la que ha querido hablar sobre esta época del año, tan especial para algunos y tan irrelevante para otros. Probablemente Ramón García forme más parte de este segundo grupo, ya que ha sido él mismo quien ha admitido que la Navidad no es su fuerte: “No soy muy amante de la Navidad. (…) Llevo presentadas 18 Campanadas en cuatro décadas, 16 Telepasiones, 14 especiales de Nochevieja. Pero odio la Navidad”, respondía tajante ante el citado medio.

Pero, ¿por qué esta inquina del presentador hacia estas fechas?: “Mis padres eran hosteleros, y en estas fechas siempre estaban trabajando, íbamos a la contra de los demás. Eso se me quedó enquistado desde niño”, explicaba. Unas afirmaciones que distan mucho de la imagen pública que ha dado el vasco durante tantos años: “Intento conciliar lo que siento con lo que transmito. Entiendo que la gente quiere pasarlo bien, pero no me gusta que la felicidad sea obligatoria un día determinado. La Navidad es perfecta cuando eres niño y todas las piezas del rompecabezas encajan. Pero cuando vas haciéndote mayor, las piezas van faltando y algunas son irreemplazables. Mis padres han muerto en dos años, mi madre el 2 de noviembre, y me he divorciado”, contaba apenado.

Por si fuera poco, el ex de Patricia Cerezo ha desvelado que el 2021 ha sido más bien un año para el olvido: “El 2021 ha sido el año más duro de mi vida. Estas fiestas pensaba ir a Bilbao con mi madre, pero ya no está. Es duro y en estas fechas se acentúa mi sensación de soledad”, zanjaba. Y es que probablemente esta sensación haya sido la causante de que fuera él mismo quien cogiera el teléfono para ponerse en contacto con Ibai: “Vi la que armó el año pasado dando las Campanadas en Twitch desde su casa, con cuatro amigos, congregando a más de medio millón de personas y me fascinó el fenómeno”, expresó, deshaciéndose en halagos ante su compañero y paisano.