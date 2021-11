El 2021 ha sido un año de lo más difícil para Ramón García. Después de haber puesto fin a su matrimonio con Patricia Cerezo, el presentador ha tenido que afrontar el varapalo que supone la muerte repentina de su madre. María Luisa Hernando fallecía a los 88 años de edad de manera totalmente inesperada especialmente para su hijo, que viajó hasta Bilbao para despedirse de su madre en compañía de sus seres queridos.

Después de 25 años de matrimonio y dos hijas en común, Patricia y María Luisa forjaron una relación como si de madre e hija se tratara. Algo de lo que no se ha olvidado la periodista, que no ha dudado en compartir con sus seguidores una bonita instantánea junto a la que fue su suegra en la que se puede ver a ambas muy sonrientes mientras disfrutan de una comida.

Junto al a foto, Cerezo ha escrito unas palabras de lo más emotivas que no han pasado desapercibidas: “Querida Mª Luisa, desde aquí quiero rendirte mi pequeño homenaje en agradecimiento a todo el cariño y amor que me has dado siempre Como me decías el otro día: ‘nena, para mí siempre serás mi hija, yo te quiero mucho’. Cada vez que hablábamos me lo decías. Y sabes que era mutuo. Siempre hemos tenido una relación más de madre e hija por encima de las circunstancias y así seguirá siendo ”, comenzaba, haciendo alusión al estrecho vínculo que las unía.

El mensaje no quedó ahí y Patricia quiso resaltar las cualidades de la fallecida haciendo gala del cariño que existía entre ellas: “Has sido todo un ejemplo de mujer, adelantada a tus tiempos, emprendedora, empresaria, matrona, trabajadora incansable, valiente, siempre impecable, con tus labios rojos, amante de los viajes, las joyas y de un buen vino”.

Para finalizar su pequeño homenaje virtual a su querida suegra, la periodista afrontaba con la mayor positividad esta pérdida: “Qué afortunada de haber tenido la vida que has querido. Querías llegar a los 100, pero has vivido 88 maravillosos años. Eres un ejemplo para tus nietas, que te adoran. Y ahora estarás ahí arriba, feliz con tu querido Ramón y con mi padre… vaya tres!!. Hasta siempre querida Mª Luisa. Te quiero”.

La pérdida más inesperada

La muerte de María Luisa pilló de sopetón a su hijo Ramontxu. Tanto es así que tuvo que ausentarse del programa en el que es presentador, ‘En compañía’, emitido en la televisión autonómica de Castilla La Mancha. Así lo confirmaba su compañera Gloria Santoro, que daba la noticia al resto del equipo y a la audiencia: “En este duelo, en este momento, nosotros que somos su equipo, que somos sus compañeros, que somos sus amigos, queremos mandarle todo nuestro ánimo y darle el pésame a él y al resto de la familia”, explicaba.

Justo dos años antes de esta pérdida, en noviembre de 2019, Ramón García decía adiós a su padre, que fallecía a los 89 años. Ahora el vasco ha tenido que enfrentarse a la muerte de su madre sin esperarlo. Aunque eso sí, pese a haberse separado de Patricia, queda claro que ambos siguen apoyándose mutuamente en los momentos más complicados de sus vidas.