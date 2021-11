Inesperada noticia de cara a final de año. Ibai Llanos acaba de anunciar oficialmente que esta Nochevieja presentará las Campanadas, a su manera. Pero no lo hará solo, sino que estará acompañado de una de las figuras que más ha estado ligada a esta cita a lo largo de los años: Ramón García.

Este año daré las campanadas 2021 con Ramón García. Las haremos desde la puerta del sol en Madrid, en uno de los balcones. Esto va a ser histórico. pic.twitter.com/WONkm3a16T — Ibai (@IbaiLlanos) November 28, 2021

Llanos, que acaba de ser galardonado como el Mejor Streamer de 32021 según The Esport Awards ya hacía algunos días que había revelado a sus seguidores que tenía preparado un gran bombazo para finales de año. Y, sin duda, no ha decepcionado. El mítico presentador de espacios como el Gran Prix o Qué apostamos volverá una vez más a la Puerta del Sol para desearnos lo mejor de cara al año que está a punto de terminar.

Ramón García ha sido el encargado de presentar las Campanadas hasta en dieciséis ocasiones entre los años 1996 y 2017. La mayor parte de ellas ante las cámaras de Televisión Española, pero otras dos en Antena 3. A esto hay que añadir que, en el año 2018, hizo una retransmisión online para el canal de YouTube de Estrella Galicia, la última vez que vimos al presentador en esta cita que durante un tiempo fue obligada en su agenda.

Desde su canal de Twitch, el propio Ibai Llanos ha entrevistado a Ramón García e incluso han bromeado sobre la posible vuelta del Grand Prix. Los dos han acordado que sería una idea fantástica recuperar el formato, con Ramón García como presentador y Llanos comentando las pruebas de los pueblos que participen.

En el caso de Ibai Llanos, es la segunda vez que se embarca en un proyecto como este. El streamer se estrenó en la retransmisión de las Campanadas el pasado año a través de Twich, acompañado de Barbe, Reven y Ander Cortés. Llanos captó la atención de medio millón de espectadores, una cifra más que relevante.

No será Ramón García el único que presente Las Campanadas este año sino que, la que ha sido su compañera durante muchos años, Ana Obregón, repetirá esta vez junto a Anne Igartiburu tras el éxito que consiguieron en la anterior edición. Para Anne Igartiburu será la 17 vez consecutiva en que presente Las Campanadas, algo que lleva haciendo desde el año 2005. En el caso de Ana Obregón, será la sexta vez que lo haga, aunque no consecutivas. Han sido varias las que ha estado acompañada por Ramón García, aunque esta vez compartirán evento, pero no espacio.

Además de los nombres anteriormente mencionados, este año también volverá Cristina Pedroche a Antena 3 junto a Alberto Chicote. En la Sexta, los encargados de despedir el año serán Dani Mateo y Cristina Pardo que, hasta ahora, siempre estaba acompañada por Iñaki López. En cuanto a los canales de Mediaset, los responsables son Paz Padilla y Carlos Sobera, que no estarán en la Puerta del Sol, sino en la localidad gaditana de Vejer de la Frontera.