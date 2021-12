Rubén Hernández cuenta cómo ha sido vestir a Ana Obregón para ‘Las Campanadas’

El diseñador Rubén Hernández ha sido el elegido por Ana Obregón para que le haga el vestido que lucirá este año en la Puerta del Sol. Por segunda vez consecutiva, la presentadora será la encargada de despedir el año en la Puerta del Sol junto a Anne Igartiburu, que lucirá un modelo en su color fetiche -el rojo-, de Lorenzo Caprile.

El modista ha posado en exclusiva para la Agencia Gtres apenas una semana antes de la gran noche y ha explicado algunos detalles de cómo será el vestido que Ana Obregón lucirá en Las Campanadas y ha hablado sobre su trayectoria y algunos de los objetivos que le gustaría cumplir en el año que está a punto de comenzar.

Con más de veinte años de trayectoria, Rubén Hernández asegura que su pasión por la moda le viene de familia: “me he criado en una familia de modistas. Mi madre era una gran modista ya en la época de los años 50 en Murcia, en Caravaca de la Cruz. Y mi hermano también se dedica al tema de la costura y me he criado entre telas, agujas y patrones. Y como bien te digo, empecé en casa viéndolo con mi madre, luego continúo con mi hermano y bueno, está claro que era algo que tenía muy claro desde muy pequeño. Nací, como decía mi madre, para para diseñar”, asegura.

El modista tiene tal devoción por su carrera, que no entiende de horarios: “bueno, yo no tengo horarios. Yo soy una persona que no mira la hora. Puedo estar a lo mejor 17 horas al día, depende también de la época del año. Pero bueno, este trabajo es creativo, es bonito y cuando se hacen las cosas con gusto no miras el tiempo, miras los resultados y esa es la satisfacción más grande, que puedes tener el resultado final y que una clienta esté contenta”, ha explicado.

Con una dilatada carrera, a lo largo de los años ha tenido la oportunidad de vestir a muchos rostros conocidos, pero todos los diseños que elabora los vive con gran ilusión, aunque hay uno que recuerda de manera especial: “todos me crean ilusión. La alfombra roja de los Goya quizá es un escaparate para cualquier diseñador y he vestido a muchas cantantes, pero sí es verdad que el momento Paris Hilton, también fue hace unos años cuando yo estaba despuntando. Y la verdad es que lo viví de una manera muy, muy intensa. El que Paris, una celebrity internacional, escogiera mis diseños. La verdad es que fue una satisfacción tanto personal como profesional, muy bonita”, recalca.

Hernández no tiene reparos en explicar cómo fue su encuentro con Hilton: “Paris viajaba a España y quería vestir de un diseñador español y su estilista hizo una recopilación de diseños de varias marcas españolas y fue directamente al mío. No dio más opción a probarse ninguno más. Lo vio y dijo: “ese es mi vestido”, explica.

Sobre Ana Obregón, el modista está encantado con ser el encargado de este especial vestido: “yo con Ana he tenido el placer de vestirla en alguna otra ocasión y le hice unas propuestas. Le gustaron y nada. Manos a la obra. Me llamó, estuvimos hablando y bueno, qué te voy a contar. Feliz”.

Rubén Hernández comenta que tiene varias propuestas para la presentadora: “al principio hice una serie de propuestas, porque también se han hecho posados navideños en alguna revista, la rueda de prensa que tuvo con Televisión Española y Ana eligió en principio tres diseños. Pero yo como quería ir un poco sobrado, pues le hice unos pocos más y se han ido haciendo una serie de pruebas y se han ido descartando. Quizás en la primera prueba hubo cinco y luego hemos ido bajando hasta quedarnos realmente con las dos últimas”, asegura.

Aunque no ha querido revelar muchos detalles sobre este modelo, sí mantiene que son vestidos muy de su estilo: “es muy Ana Obregón, muy elegante y, ante todo, que ella se sienta cómoda y que luzca espléndida en un momento tan especial para ella, para nosotros, para mí. Y creo que va a estar espectacular porque ella es espectacular”, explica.

Después de tiempo trabajando junto a la actriz, el diseñador no tiene más que buenas palabras para ella: “la verdad es que es maravillosa y no sabría darle un adjetivo porque son tantos. Es un diez de mujer en todos los sentidos, personal, profesional. Es encantadora y para mí, ya te digo, ha sido un broche este año y un comienzo de año, tanto a nivel personal como profesional, el poder estar estas últimas semanas con ella y ya te digo, es maravillosa”, ha recalcado. “Para mí era algo especial el vestir y más Ana. La verdad es que, como ya te digo, es un encanto. Si ya es emocionante y bonito que el día 31 mi vestido puedan verlo tantos millones de españoles, el estar junto a Ana y que haya sido para Ana Obregón se multiplica o se triplica la satisfacción”, sentencia.

Aunque a lo largo de los años ha podido vestir a numerosos rostros conocidos, Rubén Hernández sí que tiene un sueño por cumplir: “para mí el vestir a cualquier clienta, a cualquier celebrity, es importante que cada una tiene su importancia. Sí, es verdad que sería una gran satisfacción poder vestir a la Reina. Sería un orgullo, la verdad es que sí. Me encantaría. Yo creo que a cualquier diseñador español le gustaría vestir a la Reina. Sería un placer”, ha recalcado.