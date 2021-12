Cierre de agenda para doña Letizia. La Reina ha puesto punto final a sus actividades previstas para este año con una visita a San Sebastián, donde ha presidido la reunión anual de directores de Centros del Instituto Cervantes. Si la pasada semana la esposa de Felipe VI viajó a Senegal para la inauguración de la nueva sede de la institución en Dakar, esta vez se ha trasladado al norte, para mostrar el apoyo de la Corona a la labor que desarrolla el Cervantes.

Para esta cita, doña Letiza ha apostado por un sobrio look en tonos oscuros de su fondo de armario. La Reina ha lucido una falda de cuadros de corte lady, con el bajo asimétrico y largo midi que guarda en su vestidor desde hace varios años. Una prenda de Massimo Dutti que ha combinado con una blusa de escote de pico ligeramente satinada en color negro de Sandro. Como calzado, unos salones negros de Prada, unos pendiente en forma de aros de tamaño mediano, que destacaban más gracias a la coleta baja en la que ha recogido su melena y su inseparable sortija dorada de Karen Hallam.

Un perfecto look working en clave lady al que la Reina ha dotado de un toque diferencial gracias al bolso que ha estrenado para cerrar el año y que está cargado de significado. Se trata de un complemento de la marca Mauska, una firma guipuzcoana capitaneada por Miren Zubiaguirre. Es el modelo Rosario, en color negro, con cierre completo con cremallera, bolsillo trasero cerrado e interior forrado con un algodón efecto ante aterciopelado color crudo.

Este bolso está diseñado en el País Vasco, pero se elabora a mano en Ubrique con piel de la Toscana italiana. Existen distintos tamaños del modelo y el que ha llevado la Reina es el mediano, cuyo precio es de 335 euros. Está disponible en la web de la marca en otros tonos, como crema y cognac.

Todos los materiales con los que trabaja esta firma son de alta calidad y bajo impacto, algo posible gracias a que su forma de obtenerse y producirse, se lleva a cabo siempre pensando en el planeta. Es por ello que, la gran mayoría de las pieles son de curtición vegetal, pieles de vacuno tratadas con tintes ecológicos libres de metales pesados como el cromo, que es tan dañino para el ser humano y el medio ambiente. Este tipo de tratamiento de la piel puede hacerla más irregular, y a su vez, más pura y bella, desarrollando con el tiempo una patina única.

Las pieles proceden de una curtiduría de la Toscana italiana certificada por el Leather Working Group (LWG), una organización internacional que evalúa el cumplimiento y el rendimiento medioambiental de la industria del cuero. Factores como la ausencia de materiales tóxicos, las condiciones justas para los agricultores, que las pieles procedan de la cadena alimentaria y que sean biodegradables, son fundamentales a la hora de adquirir las pieles.

Mientras que doña Letizia ha viajado a San Sebastián, el Rey también ha participado en sus últimos actos previstos para este año. En este caso, don Felipe se ha trasladado hasta Galicia para presidir la inauguración de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Ourense. Será este viernes, con motivo del tradicional mensaje de Navidad de S.M. el Rey cuando volvamos a ver al monarca en público, y la familia real retomará su agenda institucional el próximo 6 de enero, con motivo de los actos de la Pascua Militar.

Desde que la princesa Leonor regresase de Gales el pasado 10 de diciembre, todavía no se la ha podido ver en público. No se sabe si la familia tiene previsto algún tipo de salida en los próximos días, de manera que se pueda ver a la Princesa antes de su vuelta a Gales el 5 de enero ya que, esta vez no podrá disfrutar de la merienda de roscón en casa de su abuelo materno.