La triste noticia que ha trastocado la agenda de la Reina Letizia

Después de unos días alejados de los actos oficiales, don Felipe y doña Letizia han retomado su agenda oficial cuando la vuelta de la Princesa Leonor a casa es inminente. Esta mañana, era la Reina la primera en dejarse ver en público, en el acto con motivo del 75 aniversario de UNICEF, que celebra el próximo día 11 esta efeméride tan especial. Una cita en la que doña Letizia, presidenta de Honor de la institución en España desde 2015, ha coincidido con algunos embajadores de UNICEF, como David Bisbal o Juanma López Iturriaga.

Mientras la Reina se trasladaba al centro de Madrid, el Rey ha recibido en audiencia en el Palacio de la Zarzuela al Presidente de Chipre, Nikos Anastasiadis, que se encuentra de visita de trabajo en España. Ambos han tenido la oportunidad de hablar sobre las relaciones bilaterales entre los dos países.

Nikos Anastasiadis es un político chipriota, líder del conservador Reagrupamiento Democrático (DISY) y presidente de Chipre desde el 1 de marzo de 2013. Anastasiadis fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de Chipre en 1981 y es líder de su partido desde el 8 de junio de 1997.

Posteriormente, don Felipe ha ofrecido un almuerzo en su residencia por esta visita tan especial. Un encuentro al que, en principio, iba a sumarse la Reina Letizia, pero cuya presencia en el almuerzo se ha cancelado pocas horas antes de que tuviera lugar.

Sin embargo, la ausencia de la Reina se ha debido a una cuestión que no dependía de ella, sino a que la primera dama de Chipre finalmente no iba a estar presente en la comida, lo que ha hecho que se decidiera que era mejor que don Felipe y el mandatario almorzasen solos. Esta mañana, la Casa de S.M. el Rey informaba de que la esposa del presidente de Chipre, Andri Anastasiades, no podría estar presente en este compromiso por problemas personales que, en este caso, han sido de extrema importancia.

Y es que, tal como ha trascendido, el padre de la primera dama, fallecía este domingo y, por eso, Andri Anastasiades, ha preferido permanecer junto a su familia. El suegro del mandatario ha muerto a los 98 años y apenas unos días después de recibir la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Su entierro se celebró este mismo miércoles en la ciudad de Limassol.

Una semana diferente

Mañana, los Reyes cerrarán su agenda en Madrid presidiendo en la Real Academia Española, la celebración del acto conmemorativo de los 70 años de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Un encuentro en el que se darán a conocer los proyectos estratégicos en los que ha estado trabajando la Asociación y donde además se presentará la Crónica de la lengua española 2021, una obra que analiza el estado actual del idioma español en el mundo hispanohablante.

Se espera que la Casa de S.M. el Rey anuncie a lo largo del viernes las actividades previstas para la próxima semana aunque ya ha trascendido que doña Letizia viajará el día 13 a la ciudad de Dakar para estar presente en la inauguración de la nueva sede del Instituto Cervantes. Un importante gesto que refuerza el compromiso de la Corona con este organismo y que se recalcó hace algunos meses cuando Leonor protagonizó su primer acto en solitario precisamente en el Cervantes de Madrid.