Leonor vuelve a casa: 6 planes perfectos para sus vacaciones de Navidad

La Princesa Leonor cierra durante unos días sus estudios en Gales y vuelve a casa para pasar la Navidad. Aunque no ha habido confirmación oficial por parte de la Casa de S.M. el Rey, sabemos que el Atlantic College ha dado por finalizadas las clases el 10 de diciembre y no será hasta el 5 de enero cuando tenga que estar de vuelta en el Reino Unido para iniciar un nuevo cuatrimestre. Una fecha sin duda un tanto delicada para la hija mayor de los Reyes, ya que coincide con el cumpleaños del Rey Juan Carlos y además es un día antes de la jornada de Reyes, cuando la familia suele visitar al padre de doña Letizia y disfrutar del tradicional roscón. Este año las obligaciones académicas de Leonor no lo permiten.

Sin embargo, hasta que llegue la vuelta al colegio, la Princesa tiene por delante muchos días en los que disfrutar de la compañía de sus seres queridos, quién sabe si también, aprovechará para reunirse con sus antiguos compañeros de clase en el Colegio Santa María de los Rosales, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan.

Por ahora la agenda de don Felipe y doña Letizia no ha terminado y se espera que sea la próxima semana cuando cierren el año oficial, de manera que estos primeros días de Leonor en casa no podrá disfrutar al 100% de la compañía de sus padres y su hermana. De hecho, la Reina viaja a Dakar el lunes para la inauguración de la nueva sede del Instituto Cervantes.

Debido a que las restricciones son menores este año, cabe la posibilidad de que los Reyes aprovechen el final del año para hacer alguna escapada con sus hijas, tal como han hecho en el pasado -a Portugal o a estaciones de esquí como Courchevel-, pero primero estarán unos días en Madrid, donde disfrutarán de la Nochebuena y la Navidad. Leonor tendrá tiempo de ver a sus más allegados y de conocer un poco más a la hija pequeña de Telma, así como al nuevo novio de su abuela Paloma Rocasolano.

En estas fechas son muchos los planes que pueden hacerse en la capital y desde Look hemos seleccionado algunos que seguramente puedan gustarle a la heredera, para que vuelva a Gales con las pilas cargadas y un buen sabor de boca.

Exposiciones

Son muchas las exposiciones que se pueden ver en la capital estos días. La de Van Gogh, por ejemplo, es una de ellas, que ofrece una manera diferente de disfrutar de la obra del artista. Pero también hay otros museos como el Museo Velázquez Tech, para los amantes de la tecnología, una muestra sobre Playmobil o la exhibición Body Worlds.

Escape rooms

Este tipo de actividades cuentan con gran aceptación entre adultos y adolescentes. En Madrid son muchas las salas que ofrecen juegos de estas características, la mayoría de ellos temáticos, por ejemplo, sobre la Navidad, Harry Potter, Jumanji. Aventurico Escape Room, en el centro de la capital, ofrece multitud de temáticas para todo tipo de gustos. Un plan perfecto para una tarde de frío

Cine

Si hay algo que le gusta especialmente a la familia real es el cine. Recientemente, en ausencia de Leonor, los Reyes disfrutaron en Manoteras de lo último de Pedro Almodóvar junto a la Infanta Sofía. Ahora, con el regreso de Leonor pueden aprovechar para ver juntos algunos de los recientes estrenos, como La casa Gucci, o de los previstos para estas fiestas.

Teatro, ballet y musicales

Al igual que del cine, la familia real es una apasionada de otro tipo de espectáculos, como el ballet o los musicales. Ahora que la sobrina de doña Letizia, Carla Vigo, ha debutado en Yerma, sería una ocasión perfecta para ir a verla sobre las tablas. Pero más allá de esto, en estas fechas son muchos los espectáculos que ofrece la capital. Circlassica o Madrid Circus Festival son dos ejemplos, a los que se suman la función de Navidad del Price o la presencia del Ballet Ruso en Madrid, que va a representar El Cascanueces

Luces de Navidad

La Navidad en la ciudad se caracteriza por la bonita iluminación y la decoración. Es un momento perfecto para visitar la exposición en el Jardín Botánico o recorrer la capital para ver las diferentes decoraciones

Compras navideñas y gastronomía

Leonor puede aprovechar estos días para hacer algunas compras y preparar su vuelta a Gales, donde el clima es más duro que en España. Además, es un momento perfecto para disfrutar de la gastronomía patria, eso que, según el Rey, “tanto echa de menos”.