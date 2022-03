Podría decirse que Ramón García es una de las personas más sinceras del panorama nacional. Siempre que ha tenido oportunidad, el más conocido como Ramontxu no ha tenido reparo en opinar sobre algunos de los temas más candentes del panorama social, sin importarle cómo pueden sentar sus palabras a las partes implicadas en esas noticias. Esto es precisamente lo que ha ocurrido en una última ocasión, cuando el presentador ha expresado lo que le ha parecido el último disco de Rosalía.

#Ramonchu no se corta y opina así del nuevo trabajo de @rosalia pic.twitter.com/RNFVuDIfIX — TVMASPI (@sebas_maspons) March 22, 2022

Aprovechando su presencia en el programa En compañía en virtud de maestro de ceremonias, el de Bilbao ha hecho una crítica directa a la cantante y a su álbum Motomami que ha pillado completamente desprevenida a la audiencia: “A mí el disco me parece una mierda”, comenzó diciendo, dejando entrever que su discurso no había hecho más que empezar. Y así fue, ya que Ramón siguió dando explicaciones de por qué esta producción no termina de gustarle: “Me lo parece, eh. Me lo parece. Y yo siempre he sido defensor de Rosalía, y me encanta Rosalía, pero creo que se ha equivocado de pleno con lo que ha hecho”, señalaba, haciendo referencia a que el estilo que ha tomado Rosalía en su último disco podría ser algo atrevido con respecto al anterior. No obstante, el vasco cree que quizá la artista pueda llegar a tener éxito con este álbum más allá de nuestras fronteras, pese a que dentro de éstas las canciones no serían lo que su público esperaba: “Igual vende mucho y vende mucho en Estados Unidos, pero se ha ido de lo que queríamos de Rosalía”, zanjaba unos segundos después, poniendo fin a un tema que él mismo había abierto y que causó verdadera controversia en cuestión de minutos.

A juzgar por el tono de voz con el que Ramontxu hacía estos comentarios, todo apunta a que en ningún momento quiso herir los sentimientos de la catalana. No obstante, lo cierto es que sus durísimas críticas contaron con partidarios y detractores a partes iguales, y entre estos últimos estaban los fans de Rosalía, quienes no consideraron acertadas las palabras del presentador ante un disco que había llegado para romper todos los esquemas del panorama musical actual. Por este motivo, al día siguiente el bilbaíno volvió a aprovechar su aparición en su programa para dar un paso hacia atrás y pedir disculpas por los daños que pudiera haber ocasionado su opinión: “Pido disculpas, primero a Rosalía, que me gusta mucho y la invito a que venga cuando quiera. También a la gente que le gusta su música, en ningún momento nos hemos querido meter con ellos. Ha sido una opinión de alguien que lleva poniendo música 40 años. He sido hasta productor musical, algo sabré. Tú, Benji, de música entiendes, ¿no? Pues nos hemos pasado”, reconocía, señalando además que iba a llevar a cabo “la penitencia” de “escuchar el disco de Rosalía”, sonando posteriormente algunas canciones como Saoko, Chicken Teriyaki o Bizcochito, entre otras, y poniendo fin así a la polémica.