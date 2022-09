Las marcas no dejan de reinventarse, y cada vez son más los distintos productos que sacan a la luz y no dejan a nadie indiferente. Esto es lo que ha ocurrido en la última ocasión con Louis Vuitton. Ha sido un tiktoker, concretamente el peruano Santiago Chávez, el encargado de que toda la polémica gire en torno a la casa parisina al sacar a la luz una nueva creación. Esta no es otra que una exclusiva bolsa para recoger las heces de perro.

Según ha desvelado el usuario en cuestión a través de su cuenta personal de TikTok, Louis Vuitton habría puesto a la venta un bolso para que los dueños de perros puedan recoger los excrementos de estos de la manera más glamourosa posible. Un capricho que gira en torno a los 900 dólares, que serían unos 902 euros. Dada la controversia que ha generado el artículo, el creador de contenido no ha dudado en visitar una tienda física de la marca para corroborar la información, preguntando a un empleado sobre este sorprendente bolso. Y finalmente, ha podido saberse que estaba en lo cierto, ya que está disponible en todos los comercios de la marca y ya promete ser todo un éxito, eso sí, para aquellas personas que puedan permitírselo: “Estoy en Louis Vuitton y me han dicho que hay una bolsita para recoger las heces del perro”, asumía entre risas, sin poder esconder su gesto de asombro ante esta creación: “No puede ser posible (…) Mira lo que te he comprado, caímos en el capitalismo”, le dice a su mascota cuando llega a su casa, dejando entrever que se había hecho con uno de estos bolsos.

De esta manera, la exclusiva marca de lujo se une a otras muchas firmas que han creado productos completamente sorprendentes. Ya lo hizo hace siete años Coca Cola al sacar a la luz, nada más y nada menos que un teléfono móvil con sistema operativo de Android. Por otro lado, la empresa famosa por su pollo, KFC, hacía público su esmalte para uñas, eso sí, con los dolos colores característicos del grupo alimenticio. Volviendo a otras firmas más caras está Apple, que aunque es totalmente exitosa gracias a sus dispositivos electrónicos de alta gama, quiso dar un paso más allá al meterse de lleno en el mundo textil, sacando The Apple Collection, una cápsula tanto para los más pequeños como para los más grandes, que estaba cargada de color. Aunque cabe destacar que, en esta ocasión, la famosa firma de la manzana no tuvo tanta suerte como de manera habitual.

Por último, Burguer King quiso también desvincularse, eso sí, temporalmente, de sus emblemáticas hamburguesas para lanzar un perfume con olor a estas en Tokio, Japón, al cual llamaron Flame Grilled. Pero en los artículos más inusuales, Kinder Bueno se lleva el premio con un preservativo que ya se considera un elemento para coleccionistas, ya que no sigue a la venta en la actualidad.