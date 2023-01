Alejandra Rubio y los detalles de su ruptura con Carlos Agüera

La vida no está sonriendo a Alejandra Rubio. Mientras la preocupación por su abuela, María Teresa Campos, va en aumento, la joven ha tenido que hacer frente a otro revés sentimental. Con la voz rota y al borde del llanto, la hija de Terelu Campos ha confesado que su historia de amor junto a Carlos Agüera ha llegado a su fin.

Con los rumores sonando con fuerza, ha sido ella misma quien ha dado un paso al frente y ha contado la verdad en el plató de Fiesta, donde trabaja en calidad de colaboradora. «Me resulta difícil hablar de esto porque nos queremos mucho, he sido muy feliz con él (…) Nos llevamos fenomenal, estoy súper contenta, tenemos súper buena relación. Nuestra familias tienen muy buena relación y eso seguirá siendo así siempre. Nos queremos muchísimo», ha comenzado explicando con un nudo en la garganta.

Frente a una Emma García perpleja, la joven ha comunicado que no va a desvelar los motivos concretos de su separación, aunque ha querido aclarar que se trata de un punto final de mutuo acuerdo y en el que la distancia ha sido un factor importante: «No ha pasado nada malo entre nosotros, pero sí que es verdad que yo soy de una ciudad, él de otra, y yo pertenezco a un mundo que a él no le gusta nada (…) Él no vivía aquí y se vino a vivir aquí, y adaptarse a una nueva vida es complicado.

Las especulaciones sobre la ruptura comenzaron a sonar con fuerza hace ya unos meses, incrementándose al pasar las Navidades separados. Fue Sálvame quien compartió un vídeo de la pareja discutiendo en el que se podía apreciar cómo Alejandra le decía a su novio: «¿Por qué me haces esto a mí? Lo has hecho mal, no es mi culpa, es tu culpa. Si estás mal en tu casa conmigo no es mi culpa». Sin embargo, todo quedó en una discusión y pronto se dejaron ver juntos derrochando amor.

Pero parece que la pareja no ha podido superar el bache. Ahora, la joven tendrá que volver a enfrentarse a un desamor y, aunque no va a ser fácil, tiene ganas de continuar siendo feliz. Sin embargo, a pesar de la dureza de la situación y la tristeza más que palpable en el rostro de la sobrina de Carmen Borrego, ella misma ha dejado claro que entre ellos ahora reina la más absoluta cordialidad, aunque no descarta una segunda oportunidad en el futuro: «La vida da muchas vueltas. Nunca se sabe. Ahora mismo no puedo decir lo que puede pasar. Nos queremos muchísimo los dos, pero ya está. Los dos tenemos muy buena relación».

Su historia de amor

Fue en agosto de 2021 cuando la hija de Terelu Campos daba a conocer que su relación con Álvaro Lobo, con quien se había dado una segunda oportunidad, había llegado a su fin. Tan solo dos semanas después, la joven se dejó ver de nuevo ilusionada junto a Carlos Agüera y, aunque quiso mantener su ilusión en secreto, no tardó en saltar a los medios de comunicación. «Estando en Málaga me dijo que me iba a presentar a una persona y añadió: ‘Sé simpática’», explicó Terelu Campos. El joven, originario de Málaga, empezó una nueva vida de la mano de la televisiva en Madrid, integrándose maravillosamente en el clan Campos. Sin embargo, parece que la fama les ha jugado una mala pasada.