El misterio de las alianzas de Alejandra Rubio y Carlos Agüera

Alejandra Rubio se ha colocado en primera plana mediática este lunes 11 de abril. La hija de Terelu Campos ha publicado a través de las redes sociales una fotografía que ha desatado todo tipo de rumores. Ha sido mediante un storie -publicación que dura 24 horas en el perfil de Instagram-, donde ha compartido una instantánea en la que aparecen dos alianzas doradas, una de mujer y otra de hombre de Joyerías Agüera, firma que se encuentra en Alhaurín de la Torre en Málaga.

Y no solo eso, porque también ha nombrado a su pareja, Carlos Agüera junto al emoticono de un corazón negro. Gesto con el que se simboliza la unión que tienen ambos y que, confirma que se encuentran en un gran momento de la relación. Sin embargo, la nieta de María Teresa Campos no ha revelado más detalles sobre esta imagen que ha levantado todo tipo de sospechas sobre que la pareja quiera dar un paso más en su relación.

Este digital se ha puesto en contacto con ella, pero sin éxito. Lo mismo ha ocurrido con la joyería, que han intentado esquivar este asunto dejando claro que “no conocen a nadie” y que no tienen conocimiento de que Alejandra y Carlos hayan adquirido unas joyas de su establecimiento. De esta manera, el hermetismo queda patente en este misterio aún por resolver.

Su historia de amor

Alejandra Rubio quiso mantener en un segundo plano su relación con Carlos Agüera. Durante una de las emisiones de Viva la Vida, el programa quiso destapar la identidad del joven que había robado el corazón de la sobrina de Carmen Borrego. Sin embargo, ésta quiso que se respetara su privacidad. Al poco tiempo, salió a la luz que el deportista había iniciado un romance con la colaboradora de televisión y más tarde, ya se dejaban ver juntos haciendo planes y compartiendo su día a día a través de las redes sociales.

Fue a finales del pasado verano cuando se destapó este nuevo romance de Alejandra tras poner punto final a su antigua relación con Álvaro Lobo, con quien por aquel entonces se había dado una segunda oportunidad que no terminó de fraguar. Pese a que ambos tomaron caminos diferentes, la ruptura se produjo en términos amistosos, pues habían compartido varios años de su vida y el cariño estaba presente.

Tal fue el flechazo entre Rubio y Carlos que la influencer se lo presentó a su madre. De hecho, Terelu Campos contó en el formato presentado por Emma García cómo había sido el momento en el que había conocido al que a día de hoy es su yerno. “Estando en Málaga me dijo que me iba a presentar a una persona y añadió: Sé simpática”, explicó la malagueña. “Me lo presentó yo creo que diez segundos, no duró más. Y yo digo: ¿Cómo voy a ser simpática en diez segundos?”, contó con humor la que fuera participante de Masterchef Celebrity.