La rotunda negativa de Tamara Falcó ante la gestación subrogada empleada por Ana Obregón

Como lleva sucediendo en las últimas 48 horas, Ana Obregón sigue siendo el centro de atención. Desde que se dio a conocer la decisión de la presentadora a la hora de convertirse en madre por medio de una gestación subrogada en Miami, muchos han sido los platós de televisión en los que se ha tratado el tema, como es el caso de El Hormiguero. Y es que, ha sido durante esta misma noche cuando Pablo Motos ha dado pistoletazo de salida a la conocida como La Tertulia de la semana, en la cual Tamara Falcó, Juan del Val, Nuria Roca y Cristina Pardo han hablado largo y tendido sobre el asunto que implica a la madre de Álex Lequio.

Aunque todos los colaboradores han tenido oportunidad de opinar sobre la segunda maternidad de Ana pese a tener 68 años de edad, ha llamado especialmente la atención la reacción de la marquesa de Griñón. Teniendo en cuenta que es una fiel seguidora de las creencias religiosas y especialmente católicas, la hija de Isabel Preysler se ha opuesto rotundamente a la práctica conocida como gestación subrogada: «Desde mi punto de vista moral hay un dilema (…) Hasta qué punto utilizar el cuerpo de alguien es correcto. La mayoría de las mujeres que hacen esto están en una situación muy precaria», comenzaba indicando, haciendo referencia a las féminas gestantes. Sin embargo, lo que sí ha querido dejar claro la futura esposa de Íñigo Onieva es que la protagonista de Ana y los 7 ejercerá su papel de una manera excepcional: «Yo creo que lo importante para una niña es que sea querida, y ha demostrado ser una madraza así que estoy segura de que con esta niña también lo será», señalaba, haciendo referencia a las críticas recibidas por Obregón por parte de usuarios que consideran que su edad es demasiado avanzada como para hacerse cargo de un bebé.

Aunque los ideales de la hija de Carlos Falcó la impiden ver la gestación subrogada como algo favorable, en un primer momento ha querido empatizar con la presentadora de las Campanadas de Televisión Española: «Es verdad que lo que ha vivido Ana es espantoso, así que como no soy madre, no me puedo llegar a imaginar el dolor que ha sentido y lo terriblemente sola que se ha llegado a sentir. Su hijo era todo para ella (…) La puedo llegar a entender y no la juzgo», zanjaba, visiblemente apenada al ponerse en la piel de Ana Obregón, que en poco más de dos años ha tenido que lidiar con la muerte de su hijo y de dos progenitores. Una serie de hechos que la sumieron en la más absoluta tristeza mientras estaba inmersa en la dulce espera de esta pequeña, por la cual asegura que «nunca más volverá a estar sola», siendo para ella una salvación en toda regla su compañía en una etapa que había resultado ser de lo más oscura.