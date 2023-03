El motivo por el que los planes de maternidad de Esther Doña con Carlos Falcó no se llevaron a cabo

No cabe duda de que el tema de la recién estrenada maternidad de Ana Obregón por medio de una gestación subrogada en Miami ha levantado ampollas. Son muchas las personas que consideran un tanto desacertada la decisión de la presentadora no solo por estar en desacuerdo con la práctica utilizada, sino también por su avanzada edad. Algo que no parece importar en absoluto a la protagonista en cuestión, que a sus 68 años se ha convertido en el centro de atención de todas las miradas por uno de los asuntos más comentados de los últimos tiempos y al que se han sumado algunos rostros conocidos de la talla de Esther Doña.

Dada su aparición en Y ahora Sonsoles, la viuda de Carlos Falcó ha tenido oportunidad de hablar largo y tendido sobre el tema, haciendo referencia a los planes de maternidad que tenía en mente junto al padre de Tamara Falcó. Y es que, el que fuera marqués de Griñón tenía previsto convertirse en padre por sexta vez de la mano de la colaboradora: «La verdad es que Carlos sí que me lo propuso en su momento pero me parecía que no era factible porque Carlos tenía la edad que tenía», comenzaba explicando Esther, para después entrar en detalles y dejar entrever su opinión sobre lo sucedido con Ana Obregón: «Si hubiésemos tenido un bebé, hubiera perdido a su padre con dos o tres añitos. Y no me parecía bien. Me parecía egoísta», sentenciaba. Una manera indirecta de referirse a su negativa a la hora de que la protagonista de Ana y los 7 se convirtiera en madre por segunda vez dada su avanzada edad, algo que ha sido duramente criticado en todos los rincones del país y fuera de nuestras fronteras.

Sea como fuere, lo cierto es que finalmente el que fuera marido de Isabel Preysler no fue padre por sexta vez, siendo sus hijos únicamente Tamara, Manuel, Xandra, Duarte y Aldara, y siendo de ellos la más conocida la prometida de Íñigo Onieva, con quien precisamente Doña nunca ha gozado de una muy buena relación amistosa. No obstante, siempre de manera pública se han guardado el más absoluto respeto, dejando las rencillas atrás para mostrar a los espectadores la mejor versión de sí mismas. Algo que hacía la colaboradora recientemente, cuando se cumplía el tercer aniversario de la muerte de su ex marido a consecuencia del coronavirus: «Lo echo mucho de menos. El domingo hizo tres años y fue un día muy difícil porque estos dos años pasados no tuve la sensación que tuve este que es revivir el momento en el que te llaman o cuando te dicen que Carlos ha muerto. Ese miedo, esa incertidumbre y esa soledad fue muy duro y lo reviví», admitía, sin nombrar en ningún momento al juez Pedraz, con quien días después de tener planes de boda rompía de manera totalmente inesperada.