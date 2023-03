Tamara Falcó e Íñigo Onieva están en su cuenta atrás más especial. El próximo 8 de julio, la pareja se dará el esperado ‘sí, quiero’ rodeados de sus amigos y familiares en el Palacio de El Rincón, situado en Aldea del Fresno. Nada hacía presagiar que la aristócrata y el empresario dieran este paso al frente, ya que el pasado mes de septiembre salía a la luz una infidelidad por parte del relaciones públicas. Hecho que dinamitó su historia de amor que meses después resurgió gracias al bautizado como ‘milagro navideño’.

En medio de los preparativos de su boda, Tamara e Íñigo han sufrido un contratiempo. Un familiar muy cercano a Onieva ha sufrido un accidente de tráfico, lo que le ha provocado graves y preocupantes consecuencias de las que todavía se está recuperando.

Este desafortunado acontecimiento tiene en vilo a la pareja debido a las importantes secuelas que le han quedado a su allegado tras lo ocurrido, tal y como ha adelantado Semana. El entorno de la pareja ha asegurado que ambos lo están pasando más y que «están muy fastidiados. Lo están pasando mal, especialmente Íñigo, que está muy afectado».

Motivo por el que ambos están pasando sus horas más bajas. «Tenéis que entenderle si en algún momento ha sido un poco borde con la prensa. Está viviendo un momento complicado», han dicho sobre su actitud de estos días.

Pese a esta complicada situación por la que están pasando, siguen inmersos en los preparativos del que será uno de los días más importantes de su vida. «Por supuesto que siguen con sus planes de boda, pero no pueden estar disfrutando al cien por cien con los preparativos después de esto», ha desvelado la misma fuente cercana sobre el enlace matrimonial al citado medio.

Tamara Falcó en el punto de mira

En medio de este episodio de la vida de Tamara Falcó, la socialité se ha visto envuelta en la polémica en las últimas horas. Su última aparición en MasterChef no ha tardado en hacerse viral. La respuesta de uno de los miembros del jurado, Jordi Cruz sobre su enlace con Íñigo no ha pasado desapercibida.

«Estoy intentando mantenerme al margen, no sé qué decirle», dijo el presentador en un primer momento, provocando la risa de Tamara. «He vuelto con Íñigo y a Jordi no le gusta», aseguró la marquesa de Griñón con total naturalidad. A lo que el chef respondió sin tapujos: «Nunca me gustó». Sin embargo, Tamara Falcó no se tomó a mal esta serie de comentarios y argumentó que había dado una segunda oportunidad al empresario porque sí que cree en las segundas oportunidades. «Ha sido un aprendizaje. Yo le he rezado mucho y creo que la gente cambia. Así que allá que voy. Se lo ha currado mucho», sentenció, muy emocionada porque se encuentra en plena cuenta atrás.