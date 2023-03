El comentario viral de Sonsoles Ónega a Martiño Rivas que ha incendiado las redes

Pese a haberse ganado el cariño de la audiencia en Ya es mediodía y después en Y ahora Sonsoles, Sonsoles Ónega se ha convertido en el centro de una polémica en la que los gallegos cobran un gran protagonismo. Y es que, en una de sus últimas entrevistas en el plató del programa de las tardes de Antena 3, la presentadora habría hecho un comentario a Martiño Rivas que no habría gustado en absoluto a los paisanos de su padre, y así lo han reflejado a través de distintas redes sociales.

Era el pasado lunes, 20 de marzo, cuando la maestra de ceremonias se dirigía hacia el que fuera uno de los protagonistas de El Internado en el pasado, sobre todo teniendo en cuenta que se ha convertido en Nacho Vidal en Nacho, el biopic del famoso actor porno español. Un momento un tanto confuso para el propio Martiño, que no supo exactamente en qué momento acaparar la primera plana, provocando así un momento de cierta incomodidad frente a las cámaras. Algo que intentaba apaciguar la hija de Fernando Ónega sin mucho éxito: «Gracias por estar con nosotros esta tarde. Menudo exitazo los tres primeros episodios que ya podemos ver todos», comenzaba explicando, a lo que él respondía muy breve: «Están bien». Unas palabras que no gustaron en absoluto a Sonsoles, que reaccionaba tajante: «¡Están muy bien! Oye, si vas a hacer de gallego que no habla, dímelo, porque voy y cojo más folios que tengo preparadas un montón de preguntas». Algo a lo que Rivas también quería responder: «No, voy a hacer de gallego tremendamente elocuente», finalizaba, fundiéndose ambos en ciertas risas con un toque de tensión que no pasaban desapercibidas para la audiencia.

Teniendo en cuenta que Martiño es uno de los intérpretes más queridos del panorama nacional a raíz de su participación en grandes éxitos cinematográficos, sus paisanos no han dudado en hacer uso de plataformas como Twitter para expresar su descontento por la entrevista que le había ofrecido Sonsoles Ónega, considerando que la periodista había sido partícipe a la hora de alimentar ciertos estereotipos en torno a Galicia que en nada favorecen a la visión que otras personas tienen sobre la Comunidad Autónoma en cuestión.

Sea como fuere, lo cierto es que la comunicadora siempre ha hecho alarde de la gran conexión que siente con la tierra que vio crecer a su padre. Fernando Ónega nació en Pol, Lugo, y aunque ella lo hizo en Madrid, nunca ha tenido reparo a la hora de demostrar el orgullo que siente por tener raíces del norte de España. Tanto es así, que siempre que tiene oportunidad y su agenda se lo permite, no duda en aprovechar para desplazarse hasta allí y disfrutar de una jornada vacacional y de desconexión en compañía de sus hijos, quienes también parecen estar especialmente vinculados con el lugar de nacimiento de su abuelo.