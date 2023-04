La gestación subrogada es un método de reproducción asistida en el que la mujer que gesta al bebé durante nueve meses no será finalmente su madre, si no de otra persona que haya pagado por ello. Una técnica que no es legal en nuestro país, pero sí en Estados Unidos, y que ahora se ha vuelto a poner sobre la mesa tras el mediático caso de Ana Obregón.

La intérprete de Ana y los siete ha sorprendido con una niña en brazos saliendo de un hospital de Miami. Una nueva maternidad que ha vuelto a abrir el debate social sobre la obtención de bebés mediante esta forma de reproducción asistida. Lo cierto es que la presentadora de las Campanadas de TVE se ha sumado a esta técnica para volver a experimentar la maternidad a sus 68 años.

Tamara Gorro

Sin embargo, la presentadora no ha sido la única famosa que ha utilizado el dinero para formar una familia. Entre ellas destaca Tamara Gorro. Su hija mayor, Shaila, nació por gestación subrogada. La influencer vivía en Rusia con su entonces marido y llevaba mucho tiempo intentando quedarse embarazada, llegando incluso a someterse a 18 tratamientos de reproducción asistida. «Al no quedarme embarazada, empezamos el proceso de la gestación subrogada. Odio que me digan que soy la abanderada de la técnica, yo solo quería tener hijos y mi actitud en este asunto a ayudado a muchas mujeres a dar ese paso», confesó para Diez Minutos.

Según su relato, su deseo por ampliar la familia no quedó ahí y en la segunda ocasión intentó adoptar a un niño de Uganda. «Primero nos cambiaron la fecha, luego los test psicológicos, el siguiente paso era el de elegir el sexo. A mí me daba igual, yo lo único que quería es que fuese un niño necesitado de amor. Y nos mandaron la foto de Dylan. Nos llamó el abogado para decirnos que teníamos que pagar de 60.000 a 70.000 euros. En ese momento Eze y yo nos miramos y decidimos que no íbamos a comprar un niño», dijo para la revista.

Kiko Hernández

Corría 2017 cuando el colaborador de Telecinco sorprendía anunciando ser padre de dos niñas, Abril y Jimena, por gestación subrogada. Las pequeñas fueron fecundadas en un vientre de alquiler en California: «Nunca he llorado tanto en mi vida como cuando vi la ecografía de las dos niñas». Él mismo relató que fue muy mal asesorado, que le quisieron llevar por el camino de la adopción pero que para un hombre solo era muy complicado. «Cuando mi hermana tuvo a su hijo, a mi sobrino, en ese momento me cambió la vida. Se me despertaron las ganas de amar, de proteger, pero en ese momento no tenía resuelto ni lo económico ni lo sentimental», confesó.

Jaime Cantizano

El periodista de Cadena Dial hizo lo mismo, ser padre de un niño a través de esta técnica. «Ha sido algo precioso y además muy preciso. Yo he llorado todo lo que tenía que llorar de emoción», dijo para Atrévete. El bebé, a quien puso Leo, pesó 3,6 kilos y llegó al mundo para alegrarle la vida: «De verdad que soy el hombre más feliz, estaba deseando vivir esto y lo he disfrutado desde el minuto uno. Me meto en esta aventura solo porque desde hace ya varios años no tengo pareja», intentó excusarse.

Nacho Palau y Miguel Bosé

Y uno de los casos más mediáticos y que acabó en los juzgados fue el de esta ex pareja. Diego, Tadeo, Ivo y Telmo nacieron por gestación subrogada, primero los dos gemelos y siete meses más tarde los otros dos. Sin embargo, cuando rompieron su historia de amor, el cantante y el ex superviviente tuvieron que verse la cara en los juzgados, pues mientras Bosé quería que sus dos hijos biológicos se quedasen con él en México, Palau optaba porque se mantuvieran unidos.