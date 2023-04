Shakira, adiós definitivo a Barcelona entre gritos de fans y dardos a Piqué

Shakira ha puesto punto final a más de una década residiendo en la Ciudad Condal. Después de meses de rumores y especulaciones sobre cuándo dejaría la colombiana nuestro país, tras confirmarse el acuerdo de custodia de los hijos de la artista y Gerard Piqué a finales de 2022, ahora la cantante ha hecho las maletas y ha dejado la vivienda en la que ha residido los últimos años.

Ha sido este pasado domingo, coincidiendo con el comienzo de la Semana Santa, cuando Shakira ha abandonado la casa junto a sus hijos y su hermano Tonino. Sonriente, la artista ha llegado al aeropuerto de Barcelona con sus hijos de la mano y ha puesto rumbo a un destino desconocido para disfrutar de unos días de vacaciones antes de instalarse en Miami.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

Ya desde el avión, Shakira ha compartido en sus redes sociales una imagen de la costa de Barcelona junto a unas significativas palabras: «Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!», ha escrito la artista, que no ha dado detalles de dónde se encuentra en estos momentos.

Las últimas horas de Shakira en la Ciudad Condal han estado marcadas por un continuo ir y venir de fanáticos que se han acercado a la que hasta ahora ha sido su residencia para despedirse de la artista y mostrarle su cariño. Por su parte, Gerard Piqué llegaba a la casa horas antes de la marcha de la artista. El deportista era visto acompañando a sus hijos antes de que emprendieran esta nueva etapa, con el rostro serio y sin hacer declaraciones.

Un final tenso

Según han apuntado algunas fuentes, la salida de Shakira de la casa se ha producido de una manera precipitada después de recibir, por parte del padre de Gerard Piqué, una carta en la que se instaba a la colombiana a abandonar la propiedad antes de finales del mes de abril. Al parecer, el inmueble estaba a nombre de la sociedad BCN TWO&TWO SL cuyo administrador era el padre de su ex pareja.

En la carta se instaba a la artista a dejar la casa y la que ocupaban hasta ahora sus padres, antes del 30 de abril o, de lo contrario, tendría que hacer frente a una indemnización. Quizás por eso la cantante ha decidido marcharse de manera precipitada, sin esperar a que sus hijos terminen el curso, algo que para muchos ha resultado un tanto insólito.