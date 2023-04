Será el próximo martes cuando finalmente Shakira (46) ponga rumbo a Miami junto a sus hijos en común con Gerard Piqué (36). Una decisión que no habría gustado nada al ex jugador del FC Barcelona, quien, según han podido saber las Mamarazzis, Lorena Vázquez y Laura Fa, «está muy enfadado porque le ha avisado con muy poco tiempo. Desconoce qué día exactamente se mudarán a Miami. El futbolista se muestra en desacuerdo con que los pequeños no acaben el curso escolar en Barcelona», explican.

Cabe recordar que la intención primera de la colombiana era mudarse después de firmar el convenio de separación con el catalán, durante las pasadas Navidades. Sin embargo, un agravamiento en el delicado estado de salud de su padre, William Mebarak (91), que fue ingresado en una clínica de Barcelona, impidió que lo hiciera. «El equipo de comunicación de Shakira confirma que el padre de la cantante, William Mebarak Chadid, se encuentra hospitalizado en la clínica Teknon-Quirón de Barcelona. Los detalles sobre su estado de salud son de carácter reservado, por lo que la familia pide respeto en estos momentos a la espera de ver su evolución», rezaba el comunicado que confirmó la noticia.

Que Shakira se haya decantado finalmente por esta fecha no es casualidad. Pues, según la citada fuente, será el 11 de abril cuando los estudiantes estadounidense retomen las clases tras lo que se conoce como el Spring Break.

Gerard Piqué sobre el beef de Shakira en las canciones

Es cuanto menos curioso que justo cuando se conoce esta noticia, Gerard Piqué se haya pronunciado como nunca antes sobre las indirectas que Shakira le ha lanzado a él y a su actual pareja, Clara Chía (23), en sus últimas canciones. Especialmente, en la Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, que la cantante de Waka Waka lanzó en enero con el productor argentino, Bizarrap (24). Lo ha hecho durante una charla este sábado con el periodista Gerard Romero como presidente de la Kings League. «Ahora nos dedicamos a tirar el beef este, que luego la otra ya… Y no quiero entrar porque es un tema personal, pero el tema de tirar beef, que está muy bien y es la moda y el zasca y tal, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental en la gente a la que le tiras el beef», comenzó diciendo.

«Queda muy bien a título personal y oh, la puta ama, y no sé qué, pero no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide para pensar luego que nos hemos pasado? La gente, tío (…) Yo estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad. Mi año pasado, si me hubiera afectado, era para tirarse de un barranco», expresó.

Asimismo, Piqué también lanzó varios dardos en contra de los fans de Shakira, a quien calificó de «robots». «Mi expareja, que es latinoamericana (…) No sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella… Barbaridades. No me importa nada, de verdad. Cero. Porque no los conozco de nada, son gente que vete a saber tú, están ahí, no tienen vida… ¿Qué importancia les tienes que dar? Cero. No los vas a conocer en la vida. Son como robots».