Las imágenes más comprometidas de Clara Chía y Piqué: enchufada en la cena de empresa

Clara Chía ha aparecido en la cena de empresa de Gerard Piqué en unas imágenes de lo más comprometidas para la joven de veinte años. La nueva novia del que fue futbolista del Barcelona no se pierde ni una. No ha dudado en aparecer en uno de los eventos del año, la cena de empresa de la Kings League uno de los proyectos profesionales que más éxito le está dando a Gerard Piqué. Chía se ha colado en el evento en el que se ha puesto las botas con una comida de lo más selecta.

Clara Chía aparece de enchufada en la cena de empresa de Gerard Piqué

Clara y Gerard en la cena del Sábado de la #KingsLeague, también comenzaba el cumpleaños de Ibai 🥰❤🍷 pic.twitter.com/An36eLBYG0 — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) March 27, 2023

La vida de la joven Clara Chía ha cambiado por completo en cuestión de meses. Ha pasado de ser una estudiante universitaria de publicidad a recorrer el mundo al lado de su nueva y famosa pareja, Gerard Piqué. Chía no se pierde ninguna fiesta y no duda en acudir a un evento como la cena de empresa de Kings League.

Uno de los últimos proyectos de más éxito de Gerard Piqué, es la Kings League. Este fin de semana se ha celebrado la cena de empresa de todos los trabajadores, que ha servido de antesala para el cumpleaños de Ibai Llanos, uno de los mejores amigos de Piqué y compañero en este proyecto.

Clara ha estado sentada al lado de Gerard Piqué disfrutando de un menú impresionante. Una de las cosas buenas que se ha encontrado en el camino la veinteañera es poder degustar los mejores manjares de Barcelona. En el vídeo la vemos estar muy pendiente de una comida que ha despertado pasiones entre los comensales.

La enchufada a esta cena, ya que no pertenece a esta empresa, aunque forme parte de Kosmos no ha dudado en darlo todo en la mesa. No dejar nada en el plato y difundir sus cualidades como publicista, los amigos de Piqué están encantados con una mujer cercana y atenta que no se separa de su pareja en ningún momento.

No perderse ningún evento es una de las tareas de una Clara Chía que ya hemos visto convertirse en la sombra de Gerard Piqué. Quizás como parte de esta proyección laboral que ha conseguido con la ayuda de una serie de proyectos en común, más integrada que Shakira vemos a Clara Chía en el círculo más íntimo del ex futbolista.