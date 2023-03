Gerard Piqué no sale de una para meterse en otra. El ex futbolista del Barcelona ha sido noticia por el hecho de juntar a sus hijos con Clara Chía en el Camp Nou para ver la final de la Kings League, y también por una de sus regañinas a Milan y Sasha. Ahora, la cosa va más allá y las redes arden contra el catalán por olvidarse de su hijo menor en una tienda.

Piqué estaba con sus hijos de compras en la tienda del Camp Nou y de repente se daba cuenta de que le faltaba uno de sus pequeños. ¿Dónde está Sasha? Pues se había quedado en la tienda seguramente despistado mientras su padre y su hermano seguían a lo suyo mientras se dirigían hacia el coche del impulsor de la Kings League.



Fue un creador de contenido en Tik Tok el que publicó el vídeo, que rápidamente generó una catarata de críticas hacia el ex jugador del Barça. En el vídeo que ya se ha hecho viral se puede ver a Piqué saliendo de la tienda junto a su hijo Milan, que acto seguido entra por la parte trasera del coche, y el catalán se da cuenta de que falta Sasha, que sigue en el interior de la botica.

El ex del Barcelona empieza a mirar a un lado y a otro hasta que el pequeño Sasha aparece de repente corriendo para que su padre y su hermano no se fueran sin él. Muchos recuerdan que a Kim Kardashian le pasó algo muy parecido en su día cuando North West todavía era una bebé. Pero esto fue más cómico porque Kim incluso llega a entrar en el coche y es ahí cuando se dio cuenta que no estaba la pequeña.