Shakira sigue atravesando tiempos difíciles por los problemas de salud de sus padres y por su separación de Gerard Piqué. La herida todavía no está cerrada, y el ex futbolista del Barcelona ha escenificado una nueva puñalada a la cantante colombiana. Aprovechando el gran tirón de la final de la Kings League, Piqué juntó a su novia Clara Chía con sus hijos Milan y Sasha en el estadio azulgrana. Se trata de la primera vez que se ve a los cuatro felices en público, algo que no gustará nada a Shakira.