Antonia Dell’Atte recula en su ataque directo hacia Ana Obregón

Convertida en la gran protagonista de los últimos días y probablemente de los últimos tiempos por excelencia, Ana Obregón ha contado tanto con partidarios como con detractores en su drástica decisión de convertirse en madre por gestación subrogada a los 68 años de edad. Una buena nueva que salía a la luz mientras la presentadora estaba en Miami y que está desatando el caos mediático dentro de nuestras fronteras, siendo una de las mayores haters de la actriz su archienemiga Antonia Dell’Atte.

Es sabido en todos los rincones del país que ambas ex de Alessandro Lequio no gozan de una muy buena relación por la que, justo después de que se diera a conocer la segunda maternidad de Ana, unas palabras de la italiana llamaban especialmente la atención: «Me gusta #Miami porque es tan grande que puedes evitar encontrarte con personas ‘patéticas e insoportables’ y sobre todo egoístas… Huid siempre!! Mamma mía», escribía en el pie de un vídeo en el que aparecía disfrutando junto a su hijo Clemente de una jornada de tenis: «#Miamiopen disfrutando con mi hijo: the simple The Best @clem2leq, ‘un regalo de Dios’». Un testimonio que no dejaba indiferente a nadie y por el que muchos de sus seguidores sacaron sus propias conclusiones a la hora de creer que se trataba de un dardo envenenado en toda regla hacia la emblemática protagonista de Ana y los 7, sobre todo teniendo en cuenta que ambas se encuentran en la misma ciudad de Florida aunque con fines completamente distintos.

Lo que nadie podía llegar a imaginar es que, unas horas después de este post que ha llegado a considerarse desafortunado, la ex modelo volvería a la carga haciendo uso nuevamente de su cuenta de Instagram: «¡La verdad ante todo! La virtud y la sabiduría para ser una buena persona y mejorarse. El conocimiento es antes de hablar y opinar conocer los hechos: habéis opinado de lo que yo nunca he opinado. Todo sale de vuestra boca», comenzaba explicando, dando un paso hacia atrás a la hora de negar rotundamente que sus declaraciones tuvieran un destinatario claro, en este caso femenino: «No tengo que justificar nada de mi post, porque no está dirigido a nadie y menos a quien habéis nombrado vosotros. No me he manifestado sobre nada ni nadie, he estado fuera disfrutando de mi familia y al llegar me encuentro con este aluvión de críticas y situaciones que yo no he generado», seguía indicando, totalmente firme en sus convicciones.

Para poner el broche de oro a su testimonio, la madre del hijo del colaborador de El Programa de Ana Rosa ha querido dejar clara su postura a la hora de optar por no interferir en asuntos ajenos: «Tampoco me apetece opinar sobre la vida de los demás, ¡no es mi vida! En cuanto a los embusteros que viven de mentiras, han utilizado mis palabras para atacar a alguien que yo nunca he nombrado. Si vuestra mente retorcida ha aludido, y salpicado a terceros, es vuestra responsabilidad», finalizaba.