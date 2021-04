Clemente Lequio ha sacado la cara por su madre, Antonia Dell’Atte, en la guerra que mantiene de nuevo con Ana Obregón. Todo después de las declaraciones de Rocío Carrasco en el documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ cuando relacionó la postura de Alessandro Lequio al analizar su relato, con Antonio David Flores, con una frase que ya ha quedado para la posteridad: «Perro no come perro».

No tardaba Antonia Dell’Atte en salir a la palestra afirmando que su ex le había maltratado y que disponía de la documentación judicial pertinente que lo atestiguaba. Rápidamente Ana Obregón daba un golpe en la mesa y defendía al padre de su hijo con uñas y dientes: «Jamás le han juzgado ni sentenciado como maltratador. He visto con mis propios ojos el informe de la POLICÍA CIENTÍFICA que concluye que la denuncia de malos tratos presentada por esta señora LA HA FALSIFICADO», escribía en sus redes sociales.

Ha sido precisamente ahí donde Clemente Lequio se ha pronunciado al respecto, apoyando a su madre en todo momento. «Estoy en contra de los malos tratos, del bullying y de cualquier otra forma de abuso, por eso mi madre tiene mi total apoyo. Su coraje y su valentía son una fuente de inspiración no solo para mí, sino para todas las personas que han vivido lo mismo», escribe el joven.

«Es una pena que en la sociedad del ‘despertar de la justicia social’ en la cual vivimos, un tema tan serio venga, no solo disminuido y negado después de una sentencia clara, sino al mismo tiempo que mi madre venga tachada de mentirosa, oportunista. Y encima de esto como una criminal sobre un tema grave, real y serio que denunció a su tiempo. A todo hay un límite».

Por último Clemente finaliza con una reflexión: «Espero que la gente tome conciencia de este tema social y que no vea maldad donde no hay fines lucrativos o especulativos». Un mensaje al que ha respondido su madre con varios emoticonos de corazón y un «te quiero».

Ana VS Antonia

Además de por parte del hijo mayor de Alessandro Lequio, la respuesta de Ana también encontraba una nueva réplica en Antonia, que no se quedaba callada y volvía a la carga defendiéndose: «Querida Ana, los documentos a los cuales te refieres son auténticos, así como la denuncia por calumnias que en breve recibirás», se puede leer en un nuevo post en su perfil de Instagram. «La falsificación de actos público-jurídicos es un grave delito que jamás he cometido. Una vez más defendiendo a este señor. Has caído ingenuamente en la trampa de un cobarde que jamás ha sabido admitir sus culpas y coger sus propias responsabilidades».

Look ha hablado en exclusiva con la exmodelo italiana y ha seguido defendiéndose ante lo que considera una calumnia: «Yo no he hablado de Ana Obregón y se ha metido. ¿Por qué no da la cara Lequio y utiliza otra vez el dolor de la madre de su hijo? (…) No me he sentido atacada por ella, pero me ha calumniado».

Antonia ha insistido en sus acusaciones de las que ya habló hace más de dos décadas: «Sabéis que el señor Lequio me ha maltratado, que ha habido una denuncia, que hay un auto judicial que me da la razón porque me ha maltratado y he estado callada todo este tiempo. En 5 días que digo la verdad mira cómo me están atacando y los ataques que he tenido».