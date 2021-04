Aquel abrazo que se dieron Ana Obregón y Antonia Dell’Atte en ‘Masterchef Celebrity’ para reconciliarse es historia. La paz ha saltado por los aires detonada por los últimos acontecimientos. Todo comenzó cuando Rocío Carrasco hacía un paralelismo entre Antonio David Flores y Alessandro Lequio al valorar la tibia postura que el colaborador italiano estaba teniendo para hablar de su relato. Lo hacía con su ya famosa frase de «perro no come perro», haciendo referencia indirecta a las acusaciones de presunto maltrato que hace años cayeron sobre el italiano. Esto motivó que hace unos días Dell’Atte rompiera su silencio para volver a sacar a la luz el infierno de supuestos malos tratos que ha vivido durante 30 años, del que hacía responsable directo a Lequio.

La italiana denunció que ella había sido «la primera en España en denunciar los malos tratos, en 1991. Hay una verdad y yo siempre he dicho la verdad». Sin embargo, con el paso de los días, el conflicto se ha ido agudizando más. Ana Obregón salía al paso de las acusaciones de supuestos malos tratos y defendía al padre de su hijo Aless y se dirigía directamente a Antonia Dell’Atte: «Alessandro JAMAS me ha maltratado. Jamás le han juzgado ni sentenciado como maltratador. He visto con mis propios ojos el informe de la POLICIA CIENTÍFICA que concluye que la denuncia de malos tratos presentada por esta señora LA HA FALSIFICADO».

Antonia Dell’Atte no se ha quedado callada y ha querido contestar a la bióloga en una conversación exclusiva con Look. Fiel a su locuacidad, se ha defendido con uñas y dientes: «Yo no he hablado de Ana Obregón y se ha metido. ¿Por qué no da la cara Lequio y utiliza otra vez el dolor de la madre de su hijo? ¿Qué tiene que ver la muerte con una persona que me está calumniando? «. Además, ha hecho público que va a demandar a Ana Obregón.

Dell’Atte explica esta decisión: «No me he sentido atacada por Ana Obregón, pero me ha calumniado. Además, Antonia insiste en su discurso y reitera las acusaciones contra Lequio: «Sabéis que el señor Lequio me ha maltratado, que ha habido una denuncia, que hay un auto judicial que me da la razón porque me ha maltratado y he estado callada todo este tiempo. En 5 días que digo la verdad mira cómo me están atacando y los ataques que he tenido», se queja.

La exmodelo denuncia que todo esto es un plan urdido por el propio Lequio para salir indemne: «Respetar el infierno de mentiras que he vivido en estos 30 años. Alessandro Lequio utiliza la muerte de su hijo y el dolor de una madre y ella ha caído por enésima vez en la trampa de un cobarde que no da la cara. Para no obtener él una querella ha puesto a Ana Obregón en medio y ha caído en la trampa de un diablo».

Antonia Dell’Atte se muestra muy enfadada y sigue cargando contra el colaborador de Ana Rosa: «Basta de utilizar la muerte de un hijo para tener piedad. Un padre que utiliza eso… en 30 años ha demostrado el monstruo que es, el diablo que es, utilizando el dolor de una madre porque no ha dado él la cara. Él no se atreve, dice ‘Ana, dilo tú». «Todos los cómplices que han ocultado la verdad a sabiendas que Lequio es un maltratador han dicho que los jueces han mentido con un auto judicial en el que dice que me ha maltratado. No tiene nada que ver la muerte de su hijo ni el dolor, que yo siempre he respetado, con calumniarme», continúa.

Por último, la italiana señala directamente a la exmujer de Lequio:»Ana Obregón me ha atacado 30 años. Firmamos la paz y por eso se tenía que callar. Que devuelva todo el dinero que han ganado con las mentiras, a mi costa, que lo devuelvan a las mujeres maltratadas», finaliza.