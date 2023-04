Ana Obregón: un futuro con 5 hijos y borrón a Alessandro Lequio

Una semana después de que se publicaran las primeras imágenes de Ana Obregón a la salida de un hospital de Miami con su ‘hija’ en brazos, la actriz ha tomado la palabra y ha explicado en primera persona todas las circunstancias que han rodeado a esta impactante decisión que ha generado debate en todos los ámbitos de la sociedad.

En declaraciones a la revista ¡Hola!, para la que ha posado con la pequeña en brazos en el apartamento en el que se ha instalado durante estas primeras semanas de vida de la niña, la artista ha explicado que no se trata de su hija, sino de su nieta. Ana Obregón ha revelado que uno de los últimos deseos de su hijo antes de morir en abril de 2020 a consecuencia de un cáncer fue poder tener descendencia y ella ha sido la encargada de cumplir este deseo. Según ha explicado, la niña se llama Ana Sandra Lequio Obregón, porque su hijo Aless quería que su primera hija se llamara Ana y Sandra como homenaje al joven.

La presentadora ha confirmado que esta era la última voluntad de su hijo: «La decisión de comenzar con el proceso de gestación subrogada, la tomé el día que mi niño se fue al cielo. Ese mismo día. Lo que la gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer. Esto se llama ‘testamento ológrafo’ y se produce cuando una persona, ante dos testigos, expresa sus últimos deseos, aunque, por las circunstancias que sean, el notario no pueda estar presente en ese momento. Pero este documento existe y es legal», ha expresado Ana en declaraciones a la revista ¡Hola!.

Han pasado tres años desde la muerte de Aless y no ha sido hasta ahora cuando Ana por fin ha podido cumplir con su último deseo. La actriz ha asegurado que eran tan solo tres personas las que estaban al tanto de sus planes, sus dos hermanas y el propio Alessandro Lequio. El italiano que, en los últimos días se ha mostrado cauto sobre este tema, sí que confirmó que conocía las intenciones de su ex pareja, aunque también ha dicho que había cosas de las que no tenía constancia. Ana ha asegurado que el proceso ha sido complicado y que, de hecho, el embarazo se produjo tras varios intentos. Fue el pasado mes de diciembre cuando le confirmaron que la gestante esperaba una niña.

En esta entrevista, Ana ha revelado que su hijo quería tener una gran familia, hasta cinco hijos, por lo que no descarta volver a llevar a cabo este proceso: «Mi hijo quería tener cinco hijos, así que a lo mejor el niño también llega algún día. Puede ser, puede ser. Fallé a mi hijo y no lo pude salvar, pero esto, que le juré con mi vida, lo he hecho y eso no me lo quita nadie, y no creo que haya nadie en el mundo que cuando vea a esta preciosidad de niña, tan deseada por parte de su padre desde el cielo y por mi parte desde la tierra y por parte de todos los que me quieren, no piensen igual», ha dicho la actriz.

A pesar de que la artista ha confirmado que su ex pareja, Alessandro Lequio, era consciente de sus planes y que, además, estaba presente cuando Aless expresó su deseo de tener descendencia, no se ha referido más a la situación del italiano que es el abuelo de la pequeña. En estos momentos no se sabe si Lequio tendrá algún tipo de papel en la vida de Ana Sandra ya que, aunque sea su nieta, llegará a España previsiblemente registrada como hija de la presentadora.