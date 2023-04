Si bien era hace tan solo unas horas cuando se daba a conocer que la niña nacida por gestación subrogada en Miami es la nieta de Ana Obregón, ahora también ha podido saberse quién es la mujer que ha llevado en su vientre durante nueve meses a la hija de Aless Lequio. Una información que ha generado una gran controversia dentro del panorama nacional, siendo muchas las personas que han considerado innecesaria la revelación de identidad de esta señora, la cual ha alimentado aún más si cabe una polémica que no deja de crecer y que tiene a la presentadora situada en el ojo del huracán.

Según ha podido saber Lecturas, la madre gestante de la nieta de Alessandro Lequio responde a las siglas Y.E.V.P. y dio a luz el pasado lunes, 20 de marzo, probablemente sin llegar a imaginar que todos los focos mediáticos se posicionarían sobre su persona al salir a la luz unas imágenes en las que, a juzgar su figura, todo indicaba que acababa de parir. Sin embargo, el acuerdo firmado tanto por Ana Obregón como por ella indica que esta última no tendrá ningún vínculo genético con la niña de cara al futuro ni mucho menos derecho a reclamar su maternidad, habiendo recibido 35 mil euros de los 170 mil que habría pagado la protagonista de Ana y los 7 para cumplir la que señala como la última voluntad de su hijo en vida. Una cantidad que no ha ascendido al no tratarse de mellizos ni de gemelos, y al no requerir la gestante de métodos como la cesárea o necesitar el bebé una incubadora por complicaciones a lo largo del parto.

Pero, ¿quién es esta misteriosa mujer? Aunque es cubana, Y.E.V.P. vive en un humilde apartamento situado en Florida, concretamente a 20 minutos del hospital en el que dio a luz a Ana Sandra y el cual habría seguido muy de cerca su proceso de gestación para que no ocurriera ningún inconveniente en nueve meses que probablemente Ana Obregón deseaba que pasaran lo más rápido posible para tener entre sus brazos a la hija de su querido hijo Aless.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Además, la revista mencionada ha desvelado que no es la primera vez que Y.E.V.P. se ve obligada a recurrir a este método para poder subsistir, habiendo ejercido previamente como vientre de alquiler para llevar a un bebé durante nueve meses que finalmente pasaría a manos de sus padres por el método legal. Algo que no sucede en España, ya que se trata de un proceso ilegal dentro de nuestras fronteras. Sin embargo, eso no impedirá que Ana pueda volver a su tierra natal cuando los papeles pertinentes estén en perfectas condiciones, habiendo sido la pequeña registrada como su hija de manera legal. Es por ello que todo indica a que en las próximas semanas la presentadora volverá a su tierra natal, donde tendrá todo preparado para dar la bienvenida a la niña a su nueva vida.