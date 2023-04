La gestación subrogada a la que ha recurrido Ana Obregón para cumplir la última voluntad de su hijo, Aless Lequio, ha abierto un debate en la sociedad que no ha pasado desapercibido para algunos rostros conocidos de nuestro país. Si bien es cierto que esta técnica de reproducción no está legalizada en nuestro país, sí lo está en Miami, hasta donde se ha desplazado la actriz.

Sin embargo, la red se ha llenado tanto de comentarios de enhorabuena hacia la presentadora, como de críticas. Y la última en pronunciarse ha sido Rocío Flores. La hija de Antonio David, que lleva años sin mantener relación con su madre, Rocío Carrasco, se ha visto en la necesidad de expresar su apoyo hacia Obregón y ponerse de lado de esta técnica de reproducción asistida. «Estoy segura de que va a ser una niña criada con todo el amor del mundo, más allá de que tenga la vida resuelta o no, lo importante es el amor. Y ojalá que la vida le de muchísimos años de vida a Ana para poder disfrutar de ella», ha comenzado explicando.

Unas palabras que llegan después de la primera entrevista de la intérprete de Ana y los siete en la que ha comunicado que la pequeña es su nieta y que se llama Ana Sandra Lequio Obregón. Pero no todo ha quedado ahí, pues Rocío Flores ha visto oportuno hacer un vídeo para explicar con profundidad su declaración: «No he dicho nada de este tema desde que salió la noticia básicamente porque no me creo yo con el derecho de juzgar ni lo que haga Ana Obregón ni lo que haga el vecino del octavo, pero es que si no lo digo reviento». La influencer ha comenzado denunciando la cantidad de «barbaridades» que ha visto escritas en la red respecto al tema, algunas acusando a la actriz de egoísmo y, otras muchas, justificando su decisión como la única vía para suplir el vacío de su hijo. «Me parece la mayor barbaridad que se le puede decir a una persona que ha pasado por lo que ha pasado ella…», ha sentenciado Flores.

Además, otra de las cuestiones que se han puesto en tela de juicio ha sido la edad de Obregón, ya que a sus 68 años es complicado hacerse cargo de una niña que probablemente cumpla la mayoría de edad cuando ella ya no esté. «¿A nadie le ha dado por pensar que Ana Obregón, con 68 años que tiene, está más capacitada para ser madre o para ser abuela, para criar y dar amor a esta criatura más que alguien que tiene 20, 30 o 40 años? Más allá de que esta niña tenga o no tenga la vida resuelta», ha continuado manifestando la hija del ex guardia civil.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Una repercusión social que ha aprovechado para abogar por la empatía y compararse en términos de hate con Ana Obregón: «Yo no soy madre, pero soy hija y estoy juzgada las 24 horas del día los 365 días del año, no me quiero ni imaginar por lo que ha tenido que pasar ella durante todos estos días con la cantidad de barbaridades que se han dicho». Pero, sin duda, para ella lo más importante ha sido que este debate se ha creado con la actriz, cuando han sido muchos los celebs que han recurrido a la gestación subrogada para formar una familia y a los que no se les ha puesto en el punto de mira: «Conclusión: más empatía y menos juzgar a las personas».