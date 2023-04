Ana Obregón vuelve a sonreír. La presentadora, que ha llevado en el más absoluto secreto que iba a ser abuela mediante gestación subrogada en Miami, Estados Unidos, ha roto su silencio a golpe de entrevista. Ha confirmado que la recién nacida es hija de su hijo fallecido Aless Lequio, quien murió el 13 de mayo a consecuencia del cáncer.

Horas después de salir a la luz la conversación en la que ha revelado con todo lujo de detalle cómo ha sido este proceso, ha compartido en su perfil de Instagram un significativo vídeo que apenas dura unos segundos.

«Volvió a amanecer en mi vida con la ‘V’ de victoria en el cielo y en la tierra. Anita y Aless», ha escrito mientras se puede ver el mar de fondo mientras se ve el sol a lo lejos mientras amanece.

Ha pasado una semana desde que ¡Hola! lanzara la exclusiva de que Ana Obregón se encontraba en la ciudad de Florida. Portada en la que aparecía en una silla de ruedas junto a una enfermera y la recién nacida en brazos. Por aquel entonces, no se había pronunciado al respecto. Tan solo se limitó a decir unas horas después que había vuelto a vivir. Ha sido este miércoles, 5 de abril, cuando la presentadora ha concedido su primera entrevista al mencionado medio.

Ana Obregón frena la lluvia de críticas

«Este debate es absurdo, porque esta técnica de reproducción asistida, se lleva haciendo muchísimos años y es legal en muchos países del mundo. Muchas parejas que no pueden tener hijos o parejas homosexuales o por los motivos que sean utilizan esta técnica. ¿Pero qué escándalo es este, ahora?», explica. «Todos me han dado la enhorabuena, sin más problema. Desde los médicos a las enfermeras y los pediatras. Aquí no hay ningún debate. Mira, yo no me he movido de este apartamento nada más que para ir al pediatra. Llego al pediatra y, viendo la edad que tengo, me preguntan: ‘¿Es hija adoptiva? ¿Es una subrogación? Pues fenomenal. Bendiciones’. Porque aquí la gente está abierta, pero en España, madre mía, estamos en el siglo pasado», añade.

Además, indica «que nadie en el mundo puede poner en duda que cuando una madre entierra a su hijo tiene que cumplir su última voluntad. Solo una persona cruel de corazón o una persona que no lo tenga pensaría algo así. Si hay opiniones en contra, yo no aguanto ninguna, ni voy a admitir ninguna. Nada más que la de un padre o una madre que hayan enterrado un hijo. Solo ellos son los que pueden opinar y los que me pueden entender».

Pese a la feliz etapa que está atravesando, no todo es oro lo que reluce, ya que tal y como ha indicado Diez Minutos, su ex y padre de Aless Lequio, Alessandro Lequio intentó disuadir la idea que ha llevado a cabo la actriz. Una disparidad de opiniones por la podrían haber roto la armonía de la que siempre han gozado.