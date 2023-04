Desde que salió a la luz que Ana Obregón había recurrido a la gestación subrogada para cumplir el último deseo de su hijo fallecido, Aless Lequio, de ser padre, el debate no ha cesado. A este entramado familiar que, como era de esperar, continúa acaparando la primera plana mediática, se le añade una brecha más y es la de la buena relación que mantenían la presentadora y Alessandro Lequio, quien también se ha convertido en abuelo tras llegar a este mundo la recién nacida el pasado 20 de marzo en Miami, Estados Unidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

A través de su perfil de Instagram, Ana Obregón ha querido dar su opinión con una extensa carta a su hijo y a su nieta en la que hace referencia que hay que perdonar a aquellos que están en contra del método por el que ha optado Ana Obregón para traer al mundo a la bebé. «Cuando las miradas de amor infinito no necesitan palabras. Quién me iba decir a mí que 30 años después estaría dando el biberón a tu hija, mi Aless. Ojalá siguieras aquí con nosotras», comienza diciendo. «Ojalá el cáncer no te hubiera robado el derecho a vivir , ojalá perdones desde el cielo a los que ahora niegan el derecho a vivir de tu hija», añade.

«Y a ti , mi Anita, te cuidaré y te protegeré, nunca te faltará mi amor inconmensurable ni nada económico, porque para eso tu abuela trabajó 40 años, esperando que tu papá lo heredara algún día y solo espero que cuando seas mayor rodeada del amor de todos tus primos, de tus 11 tíos, de tu abuela y de tu papá en el cielo seas una mujer fuerte, feliz, generosa , solidaria y sana, y que perdones como yo lo he hecho a los que te negaron tu derecho a vivir», continúa explicando Ana Obregón. Texto en el que agradece a la pequeña Anita, que es como se llama el retoño, su existencia. «Gracias mi Anita , por devolverme la vida», termina diciendo. Llama especial atención que a lo largo de estas líneas no menciona en ningún momento al colaborador de televisión, ya que, genéticamente juega un papel importante debido a su nuevo rol como abuelo. De esta manera, la que formara parte del elenco de Ana y los 7 deja claro que hay un distanciamiento con Alessandro, quien además era una de las pocas personas que sabía este gran secreto de Ana.

Número 1 en preventa

Al margen de la polémica, Ana Obregón continúa inmersa en la promoción del libro que comenzó escribiendo su hijo y terminó ella, El chico de las musarañas. Ejemplar que verá la luz el próximo 19 de abril.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Mientras llega el gran día, el escrito ya se ha convertido en el número 1 de ventas en hechos reales en la plataforma de Amanzon. Cabe destacar también que, el dinero íntegro que se recaude irá destinado a la Fundación Aless Lequio, que centra su investigación en el cáncer, enfermedad que padeció el joven emprendedor, concretamente, el sarcoma de Ewing.