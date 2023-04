Ana Obregón ya ha cumplido la última voluntad de su hijo. Ahora solo queda el paso más importante: registrar a la pequeña en España y regresar a casa. Un trámite que no va a ser tan fácil como en un momento se pensaba. Al parecer, sus declaraciones y el debate social abierto sobre la gestación subrogada podrían ser piedras en su camino. Y así lo ha explicado Alessandro Lequio.

Aunque el colaborador de Telecinco no tenía pensado hablar «ni ahora ni nunca» sobre este cambio radical de su vida que le ha convertido en abuelo, lo cierto es que sus escuetas palabras en cada intervención en plató están recorriendo la geografía nacional. Y lo ha vuelto a hacer. De nuevo en El programa de Ana Rosa, el italiano ha sido franco. Beatriz Cortázar ha hablado con la actriz para preguntarle las presiones que la ministra de Justicia está realizando para impedir que su bebé consiga el pasaporte de nuestro país. «Estoy tranquila, en el peor de los escenarios mi hija tiene pasaporte americano, terminará siendo española porque su madre lo es», ha respondido ella a la periodista. Sin embargo, la bióloga no es consciente de que han sido sus propias palabras y cada movimiento que ha dado los que han generado este problema. «Ella no es consciente de haber dado muchos detalles… Ella el argumento que me da es que los políticos están en campaña y que son cortinas de humo», ha matizado Cortázar.

Unas declaraciones que ha aprovechado Alessandro Lequio para intervenir y lanzar un nuevo dardo a su exmujer: «No, no, no… no son cortinas de humo, son piedras que ella misma se ha puesto en el camino». Tras esto, Joaquín Prat ha querido hacer hincapié en esta afirmación, a lo que el italiano ha contestado: «Yo pienso que ella se ha puesto piedras en el camino. No solo yo, todo el mundo. Es que es de lógica».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)