Alessandro Lequio, al límite, hace una drástica petición a Ana Rosa

El nombre de Ana Obregón continúa sonando con fuerza tres semanas después de que su nueva maternidad viera la luz. Poco a poco, se van conociendo más detalles de la pequeña y de los planes de la actriz cuando regrese a España. Hasta la fecha, se desconoce lo que va a pasar con el Registro de Ana Sandra y cuándo abuela y nieta volverán a pisar nuestro país. Sin embargo, lo que sí se ha podido conocer es lo que opina Alessandro Lequio de todo este entramado en el que se ha visto envuelto.

Justo cuando se conoció la noticia, el italiano dejó muy claro que no pensaba pronunciarse «ni ahora ni nunca», pero con el paso de los días ha tenido que hacer frente a algunas cuestiones que no han sido de su agrado y que ha tenido que explicar. Ahora, de nuevo en El programa de Ana Rosa, Lequio ha vuelto a insistir en su postura tomada respecto al tema de forma tajante: «Necesito no hablar más». Como él mismo ha confesado en más de una ocasión, no quiere hablar de su hijo ni de su pérdida y, mucho menos, de lo referente a su nueva nieta. Es por ello que, con rostro serio, ha pedido respeto a sus compañeros de plató para no volver a pronunciarse: «Mi única postura, todo lo que piense y diga, quiero hacerlo en la intimidad de mi familia».

Tras esta drástica petición, ha sido Ana Rosa Quintana la que ha tomado la palabra para recordar a los colaboradores del espacio televisivo que Alessandro está viviendo todo el proceso con gran dolor. «Le duele y cada uno con su dolor lo gestiona cómo puede, ni siquiera cómo quiere, sino cómo puede. En El programa de Ana Rosa estamos respetando su dolor. Desgraciadamente nos fallece alguien cercano y hay gente que está hasta el último minuto y hay gente que prefiere vivirlo en soledad. Es respetable porque uno no es dueño de sus emociones. El dolor te invade», ha sentenciado la presentadora. Y es que, a pesar de que el italiano entiende el interés que suscita el tema, prefiere mantenerse al margen, aunque se sienta presionado para romper su silencio.

El zasca con el que rompe su silencio

Unas palabras que llegan después de que Marisa Martín Blázquez comunicase que la intención de Ana es bautizar a la pequeña con un objeto muy especial: el faldón que pertenece a la Familia Real y con el que se bautizó a Aless Lequio. Se trata de una de las reliquias de los Borbón confeccionada con tela de hilo de color beige utilizada por primera vez en 1938 por don Juan Carlos. Además, el italiano también lo utilizó para bautizar a su hija pequeña, por lo que no sería descabellado que lo recuperase para esta ocasión.

Aunque Ana Sandra todavía no ha llegado a España y se desconoce cuándo será, la actriz ya estaría pensando en todos los detalles de este día tan especial. Tal y como informó la colaboradora de Telecinco, la bióloga tiene pensado bautizar a la pequeña a principios de verano y contar con esta prenda, sin embargo, el italiano desconocía esta información. «Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero Ana, que yo sepa, no ha dicho nada de eso. Ni se ha pronunciado sobre eso», ha sentenciado Alessandro, dejando entrever que la actriz no le ha pedido el faldón a la Familia Real, que es la que lo custodia.