Olga Moreno no atraviesa un buen momento en ‘Supervivientes’. La mujer de Antonio David Flores sorprendió el día del estreno del concurso cuando apareció con energías renovadas y con muchas ganas e ilusión de participar en el reality de Telecinco, donde ya han estado Gloria Camila, Rosa Benito y Rocío Flores. Las circunstancias no eran las más idóneas. El mismo día que se conocía su participación se anunciaba también el estreno de la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, una auténtica bomba para la audiencia, los profesionales del medio y sobre todo, para la familia del ex guardia civil y de Rocío Carrasco.

Pero la andaluza viajó a Honduras, y nada más llegar la audiencia decidía que fuera una de las concursantes de pleno derecho, enviándola directamente, a la isla del Pirata Morgan. Pero han pasado las semanas y su estancia en el Caribe ha coincidido con una fecha señala en su calendario: el cumpleaños de su marido. Un día que ha pasado a miles de kilómetros, lo que ha supuesto un bajón anímico para ella.

La empresaria ha estallado y, entre lágrimas, le ha confesado a Marta López -su mejor apoyo en el concurso-, que está hundida. «Llevo tantos días intentando levantarme…», le ha dicho muy emocionada. «No me siento bien, él es muy de mí, nunca me he separado de él en su cumpleaños», ha explicado con tristeza.

Estar a miles de kilómetros de su marido en un día tan importante ha terminado por pasarle factura, y así lo contaba después en un ‘confesionario’: «Hoy me levanté un poco de bajón, llevo 21 años sin faltar un cumpleaños y me hace falta un abrazo de él».

«Que no hayan dicho ni que le haríamos llegar la felicitación de las nominaciones, es mi marido. Espero que lo haya visto por lo menos», se quejaba sin poder evitar el llano. Durante las nominaciones de la segunda gala, aprovechó para enviarle una felicitación a Antonio David, precisamente pensando en que, al ser sábado, no habría gala ni programa por lo que no tendría la oportunidad de hacerlo en directo.

Mientras su compañero, Omar Sánchez -novio de Anabel Pantoja- escribía en su pergamino quién era la persona a la que nominaba, Olga mostraba lo que había escrito: «Felicidades, siempre juntos». Para asegurarse además de que su marido recibía su felicitación, Moreno lo decía en voz alta al despedirse de Jorge Javier Vázquez: «Felicidades cariño, por el sábado, por si no puedo hablar en directo», decía emocionada.

Aunque Olga Moreno está viviendo su aventura tratando de no pensar en todo lo que puede estar ocurriendo en España con los suyos, algo a lo que es totalmente ajena. Sí que hizo las maletas sabiendo lo que se le venía encima tanto a Antonio David como a sus dos hijos mayores. Este año ha sido ella quien ha faltado, pero el año pasado la familia estaba en la misma situación: era Rocío Flores la gran ausente en este día tan importante para su padre, precisamente por estar participando en la edición 2020 de ‘Supervivientes’.