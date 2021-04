Todo el mundo cuenta las horas que quedan para que Rocío Carrasco conceda su primera entrevista en años. Tras la emisión de los siete primeros capítulos de la docu-serie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, la hija de Rocío Jurado decidía llamar en directo al programa de Telecinco para pedir un parón en la emisión y desvelar que el siguiente miércoles estaría en directo para responder a las preguntas de los presentadores -que este miércoles serán Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera- y de los colaboradores que han comentado el programa desde su inicio. Mientras llega el momento, todas las miradas están puestas en su hija, Rocío Flores, que este jueves se ha estrenado en ‘Supervivientes: Tierra de nadie’, el programa de los martes del concurso de supervivencia presentado por Carlos Sobera.

La joven ha sido la primera en recibir la atención del presentador vasco, que antes de dar paso a Lara Álvarez desde Honduras, ha querido saber cómo se encontraba la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores. A pesar de su simpatía, Rocío no tenía muchas ganas de entrar en detalles y, demostrando que está pasando una mala época, ha respondido con un escueto «estoy». Sin añadir nada más.

Si bien la joven se ha mostrado reticente a hacer declaraciones, Carlos ha conseguido relajar un tanto el ambiente para que Rocío se sintiese más cómoda. «Ahora estás en Cuatro», le decía en tono de broma antes de preguntarle sobre cómo ve a la mujer de su padre, Olga Moreno. «Sé que Olga pregunta por mí», ha confesado Rocío, que es consciente de que «su preocupación era si yo estaba o no defendiéndola».

A continuación, Flores ha explicado que si no es defensora de Olga es porque ella lo quiso así. «Ella no me metió dentro de sus defensores por los motivos que ella sepa», ha dicho para añadir que «ella tenía a sus personas que quería que se defendiera y se está respetando la decisión de ella». Y aunque parecía no querer decir nada mas, al final ha terminado confesando que el motivo era porque Olga quería cuidarla y mantenerla alejada de la polémica. Sin embargo, Rocío cree que estaría muy contenta de conocer que está trabajando como colaboradora en ‘El programa de Ana Rosa’ y en las galas de ‘Supervivientes’.

Y es que Rocío ha expresado uno de los deseos de la madre de su hermana pequeña, que quiere que se la juzgue como concursante, intentando dejar de lado el tsunami que está sucediendo en España. Aunque puede ser algo complicado, el hecho de que no sea su defensora directa la libra de hablar de ella de manera directa, centrándose en el concurso en sí.

Cuando parecía que el tema de Rocío Carrasco estaba olvidado, Carlos Sobera ha vuelto a interesarse por la joven. «Rocío, llevo pensándolo un rato, ahora que te veo tranquila, relajada, creo que es el instante para hacerte la pregunta, ¿cómo estás? Sabes que mañana tu madre va a estar en Telecinco hablando, solo saber cómo estás tú anímicamente: si te sientes preocupada, si estás tranquila, si te sientes segura…», le ha dicho el presentador.

“Digo lo mismo que dije el primer día que me enteré de la noticia. No tengo miedo a nada. Cada uno es libre de decir lo que quiera. Y repito lo mismo que dije el viernes, porque son los sentimientos que tengo. No te puedo decir tampoco mucho más», ha sentenciado Rocío, que tampoco ha querido repetir sus palabras, como le pedía Carlos, por si algún espectador se las había perdido. «Creo que quedó bastante claro el viernes. No quiero repetir lo que dije porque no quiero que la gente mezcle ‘Supervivientes’ y tal. Yo soy colaboradora de ‘Supervivientes’ y ya expresé mis sentimientos ese día porque exploté y así lo sentí necesario y lo quise hacer, porque me salió desde dentro… Y a partir de aquí no quiero añadir nada más sobre eso».

Instantes después, Rocío Flores volvía a pedir el turno de palabra para hacer una declaración: «Quiero dejar algo claro, que no pude hacerlo el viernes por los nervios, y es que los sentimientos que expresé el viernes públicamente –ya que no lo he podido hacer de manera privada-, los he expresado con mi padre de forma privada cuando lo he creído necesario y cuando he visto algo que no me parecía bien. He tenido total libertad para sentarme con él y explicarme. Sin más. Como hice el otro día. Quería dejarlo totalmente claro para que la gente lo sepa».

Alejandro Albalá se salva de la expulsión semanal

Más allá del debut de Rocío Flores, este jueves ‘Tierra de nadie’ ha tenido momentos muy emocionantes pues las pruebas de recompensa han vuelto a demostrar las habilidades y destrezas de los robinsones, que se han esforzado a fondo para obtener los premios de esta jornada: un desayuno compuesto por zumo de naranja, café con leche y tostadas con mantequilla y mermelada. Unos momentos de emoción que han quedado en un segundo plano cuando ha llegado el instante de conocer cuál de los cuatro nominados se libraba de la posibilidad de ser expulsado este jueves.

Finalmente, tras mucha tensión y unos alegatos que a Melyssa le ha costado la ‘bronca’ de Lara Álvarez, pues pedía directamente que quería salir del concurso, se ha librado Alejandro Albalá, que no cabía en sí de la emoción tras conocer la noticia. «Muchísimas gracias», decía el exmarido de Isa Pantoja, que se marchaba muy contento por tener el favor del público. Los nominados son Antonio Canales, Tom Bruce y Melyssa, que seguro apuran las pueden ser sus últimas horas en ‘Supervivientes’.