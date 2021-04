Antonio David Flores no se esperaba que su vida iba a cambiar de una manera tan abrupta. Cuando el 16 de marzo se levantó por la mañana quizás no podía alcanzar a imaginar la pesadilla que le estaba por venir ni que esa sería su última tarde-noche en un plató de televisión. El castillo de naipes se vino abajo para él cerca de las 21.00 horas de la noche cuando vio el cebo del documental de Rocío Carrasco.

Tan solo una semana después ya se habían emitido los dos primeros episodios y el ex Guardia Civil había sido despedido de Mediaset de manera fulminante, como quien da una patada y cierra la puerta. No hubo posibilidad de defensa ni tampoco esa presunción de inocencia que algunos colaboradores del espacio y, por supuesto, las redes sociales, reclamaban. Antonio David dio un paso al lado mientras Rocío Carrasco desgranaba a su «verdugo» día a día, mes a mes y año a año desde que se conocieron.

Durante este tiempo no ha habido ni grandes exclusivas ni mucho menos contratos publicitarios. Su veto en Mediaset y los supuestos malos tratos que Rocío denuncia juegan en su contra. Además, los negocios le dan la espalda. Antonio David Flores tenía cerrados acuerdos con centros de medicina y cirugía estética, odontología, bebidas premium, locales comerciales y restaurantes, según informa la web ‘Jaleos’. De todos ellos percibía una retribución económica que, unida a su sueldo como colaborador televisivo y sus publicitaciones en Instagram, le permitían llevar un más que aceptable ritmo de vida.

Todo eso se acabó, así, de repente. Obligado a permanecer en su casa, sin apenas ingresos y con una situación económica tan frágil como preocupante. A eso hay que sumarle que su máximo apoyo, Olga Moreno, puso rumbo a Honduras hace casi dos semanas para participar en ‘Supervivientes 2021’. La mujer de Antonio David confesó durante sus primeros días en el reality que su marido no era muy partidario de que acudiera al programa.

Flores ha visto cómo algunos amigos flaqueaban parcialmente en su defensa en las últimas horas. Es el caso de Kiko Matamoros. El colaborador siempre se ha creído al malagueño dentro de toda esta historia, pero el pasado fin de semana en ‘Viva la Vida’ elogiaba públicamente a Fidel Albiac. Los hechos se desarrollaron cuando Kiko confesó que no tenía relación con dos de sus hijas que, curiosamente, trabajaban junto a Rocío y Fidel en la producción del musical de Rocío Jurado. Un encuentro fortuito en un restaurante cuando sus hijas comían con la pareja hizo que el marido de Rocío Carrasco hiciera de intermediario entre padre e hijas. «Siempre le agradeceré las palabras que tuvo y lo que les dijo a mis hijas», comentó. «Por mi experiencia, entiendo que si haces eso con un señor ajeno y por el bien de unas crías, en su vida actuará igual. Lo tengo clarísimo», sentenció.

Solo, sin ingresos, pero con el fiel apoyo de su hija. Rocío Flores rompió su silencio el vienes 16 de abril en ‘El Programa de Ana Rosa’ para hacer un llamamiento desesperado a su madre. Allí aprovechó para lanzar un guante a su padre, del que se ha mostrado inseparable durante los últimos años, ante el escrutinio público sufrido:» Conozco perfectamente a mi padre y sé lo que he vivido en casa de mi padre. Se ha dicho que a mí me han criado en una casa con odio y lo digo ya mirando a cámara: En mi casa jamás en la vida se me ha inculcado odio hacia mi madre, jamás en la vida. Siempre lo he dicho y no tengo por qué mentir porque es la realidad».

Antonio David cumple 46 años, pero lo hace como protagonista de una guerra que empezó hace décadas y que parece no tener fin. Como él mismo dice, «he tenido momentos mejores».