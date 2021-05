Lágrimas y confesiones: Olga Moreno se abre en canal en ‘Supervivientes’

Olga Moreno lleva un mes en el reality de ‘Supervivientes’. Es cierto que estuvo a punto de no ser concursante debido a la crisis familiar en la que se encuentra como consecuencia del documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Sin embargo, tras recibir el apoyo de los suyos, tomó la decisión de adentrarse en esta nueva aventura que desde luego no está siendo nada fácil. La mujer de Antonio David Flores tiene que lidiar con el hambre, las condiciones climatológicas además de tener todos sus pensamientos puestos en España, aunque intente “no pensar mucho”. Este domingo con motivo del Día de la Madre la organización del formato ha entregado a las participantes una carta de los suyos. Como era de esperar, Moreno ha roto ha llorar nada más empezar a leer.

La superviviente ha recibido un dibujo con un escrito de su hija Lola. “Es de mi Lola, te amo”, ha dicho muy emocionada. «Llegué aquí muy mal y pedí que no quería que me dieran nada», ha confesado entre lágrimas, pues también ha revelado que pidió a los suyos no recibir noticias del exterior para no desestabilizarse emocionalmente. «Te amo muchísimo”, “Te doy fuerza para ganar”, “Tengo muchas ganas de verte» son solo algunas especiales palabras que su hija le ha escrito. «La tata -refiriéndose a Rocío Flores- se ha comprado 15 móviles solo para votarte. Siempre juntitos», se ha podido leer en el escrito que tan feliz ha hecho a Olga.

Eso no es todo porque las emociones han estado a flor de piel durante la última emisión del concurso. Su gran amiga en la isla, Marta López ha querido tener un bonito gesto con ella. «Hay madres que paren a sus hijos y otros que no y tú has demostrado que eres una madraza, y con los tres igual», le ha dicho la televisiva. Ha sido en ese instante cuando la mujer del ex guardia civil le ha regalado un collar a la colaboradora en este día tan especial para ellas.

La esperada conversación

Durante una de las largas noches que ha pasado Olga Moreno en la isla del Pirata Morgan, se ha desahogado con Marta López sobre cómo se siente al estar en el ojo del huracán por su situación familiar. «Espero que estén bien. Es lo único que pido y que no sufran más. Que luchen y que no sufran. Ojalá estuviera todo bien y que saliera toda la realidad. Ya está bien de sufrir. La verdad es transparente. ¿Sabes qué pasa? Que tenemos la verdad, tenemos todas las pruebas. Lo tenemos todo», ha dicho la pareja de Antonio David.

Después se ha referido a los hijos de Rocío Carrasco. «Tenemos a esos niños que lo han vivido y lo han padecido. Yo he visto a David llorar mucho ya. Ha llorado lágrimas que no es normal, recuerdo los domingos cuando se acababan que se agarraba el niño al cuello de su padre y le tenía que quitar. ¿Sabes lo que es eso?», ha comentado. Olga Moreno ha roto una lanza a favor de Rocío Flores y ha desvelado que se ha intentado poner en contacto con su madre en alguna ocasión, pero que no ha servido para nada, ya que no ha obtenido respuesta alguna. «La ha llamado ochenta veces, lo he vivido. Lo hemos visto. Nosotros lo hemos visto. En mi casa nunca se ha hablado mal de ellos. Que yo con mi marido lo haya podido hacer, pues sí, no te voy a decir que no, pero no delante de los niños», ha añadido.