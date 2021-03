Toñi Moreno celebraba los dos años en antena de ‘Un año de tu vida’, el programa que presenta en Canal Sur y lo hizo con dos invitadas de altura, Pastora Soler e Ivonne Reyes. Pero fue la venezolana quien supo caldear el ambiente en plató con sus confesiones más íntimas, dejando atónito al público, al equipo técnico y a la propia presentadora. De todos es sabido que la polifacética presentadora hace gala de su naturalidad y de su sinceridad y así lo volvió a dejar claro durante su entrevista con la comunicadora gaditana.

De entre los diferentes temas que surgieron durante la charla -el amor, el autoconfinamiento y su hijo-, también se habló de la sexualidad y especialmente de la sexualidad durante la pandemia. Era el momento en el que Toñi preguntaba a su invitada, con cierto rubor, si se había «rejuvenecido el punto G». La venezolana no tuvo reparos en explicar toda la información que maneja, poniendo su mano en forma de ‘G’ mientras contaba que «si te lo localizas, le dices al doctor dónde está y te pone ácido hialurónico para engordarlo un poquito más».

Pero ahí no terminaba su explicación. Con Toñi escuchando atentamente este nuevo descubrimiento que le hacía Ivonne, esta continuó ampliando la información contando que, gracias a esta técnica, se puede llegar a tener «más apetito sexual». Algo que no está solo indicado para las féminas: «También hay para los hombres. Lo recomiendo porque mujeres y hombres debemos resaltar la parte sensual».

Estas confesiones tan sexuales de Ivonne Reyes llegan en un momento delicado para ella. Hace solo unos días se conocía que había decidido renunciar a la pensión alimenticia de su hijo Alejandro, después de haberla reclamado, por última vez, el pasado 14 de diciembre. Después de diez años de litigios con Pepe Navarro, la caribeña renunciaba a la manutención obtenida después de que un juez dictaminara que el presentador era el padre del hijo de Ivonne Reyes, al no haberse presentador en el juzgado para realizarse una prueba de ADN.

Días después de la última reclamación de Ivonne en los juzgados, Navarro acudía a un estreno de teatro y allí hablaba sobre lo que estaba ocurriendo. «El acuerdo no es otro que reconozca que no soy el padre de su hijo. Es que no hay otro y ella lo sabe», afirmaba rotundo. «Espero que algún día las cosas funcionen como tienen que ser», dijo mostrando pesimista argumentando que el proceso «va a ser más largo».

Los motivos de esta renuncia

Según publicaba el portal ‘Vanitatis’ hace menos de una semana, Ivonne presentó una demanda contra Pepe Navarro por impago de la pensión de su hijo que ascendía a nueve mil euros más intereses. Esto ocurrió unas semanas antes de que Alejandro entrara a concursar en ‘Supervivientes 2020’. Un trabajo que hizo que Pepe solicitara entonces la revisión de la manutención que pasaba mensualmente hasta ese momento.

Fuentes cercanas al entorno de la modelo y del propio Pepe Navarro confirmaron a ‘Vanitatis’ la decisión de Ivonne de retirar dicha reclamación y renunciar, por tanto, a la pensión para su hijo. Al parecer el razonamiento de Reyes no es otro que la documentación en la que se resumen las cantidades económicas que ha ganado Alejandro. Y también, una información que apuntaría a una prueba de ADN que podría dar un giro radical a todo el asunto de la paternidad del joven, siendo favorable al presentador de ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’.

Por el momento Pepe Navarro aún no se ha pronunciado tras esta renuncia, aunque al parecer tendría en su poder el informe de un laboratorio que demostraría que, como él defiende, no hay filiación común con Alejandro. Una prueba que habría conseguido Ivonne Reyes a través de un detective privado que consiguió el ADN del presentador por un utensilio que había utilizado.