La guerra judicial entre Ivonne Reyes y Pepe Navarro es, sin duda, una guerra interminable. Así lo ha hecho saber el propio interesado en su última comparecencia frente a los medios. El presentador del exitoso programa de los 90 ‘Esta noche cruzamos el Missisipi’, que además está de rabiosa actualidad, después de participar en el concurso ‘Mask Singer’, acudía a la presentación del vídeo clip ‘Alegría de vivir’ y en su encuentro con la prensa hablaba alto y claro acerca del gran frente abierto que le acompaña desde hace décadas. Además de confirmar que había padecido coronavirus confirmaba que, por el momento, no corre el riesgo de volver a contagiarse: “Sí, lo pasé en el mes de abril, pero nada, síntomas muy pocos o ninguno y no hubo ningún problema. Ahora la suerte que tengo es que tengo anticuerpos, ni contagio, ni me contagian”. Sin embargo, no dudó en mostrarse muy cauto con el futuro de una enfermedad que sigue generando mucha inquietud y preocupación en todo el mundo: “Siempre hay que tener mucha precaución, yo a pesar de tener anticuerpos voy siempre con la mascarilla y manteniendo las distancias y demás.”

Tras abordar el gran problema que preocupa a la sociedad internacional, el periodista se atrevió, una vez más, a tratar con los medios de comunicación las novedades acerca de la batalla judicial que aun mantiene abierta contra Ivonne Reyes. El presentador asegura que Ivonne contrató a dos detectives para robarle una prueba de ADN y reconoce que eso tendrá sus consecuencias jurídicas: “Sigo yendo a los juzgados. Espero que algún día las cosas funcionen como tienen que ser”. Según Pepe, la única manera de solucionar las cosas entre ambos pasaría porque Ivonne diera un paso atrás: “El acuerdo no es otro que reconozca que no soy el padre de su hijo. Es que no hay otro y ella lo sabe”. Confiesa que su única condición para poder llegar a un acuerdo con la actriz es “que reconozca que no soy el padre de su hijo”, aunque lo cierto es que el productor no se muestra muy esperanzado, ya que considera que el proceso “va a ser más largo”.

Lejos de mostrarse abierto a realizarse unas nuevas pruebas de paternidad, Navarro sigue defendiendo que, en todo este proceso ha hecho lo que tenía que hacer: “Eso ya pasó, hace cinco años que ofrecí hacerme la prueba y dijo que no, pues seguiremos peleando para demostrar una cosa que es mentira. En el último juicio, los únicos testigos que hubo fueron los detectives que ella contrató para que me cogiesen la prueba a mí y la llevasen al laboratorio para contrastarla con su prueba. Ella misma fue al laboratorio a llevar la prueba. Supongo que eso tendrá sus consecuencias jurídicas”.

Un histórico frente a los jueces que, como asegura Pepe, no muestra visos de acabar: “El ultimo juicio fue el día 4, lo que pasa es que yo no fui a declarar, ni ella tampoco, pero fueron los detectives que ella contrató para robarme una prueba de ADN a mí. En ese juicio la demandé por unas declaraciones que hizo a una revista pero todavía no hay sentencia”. Pepe Navarro sigue apostando por su verdad y llegará hasta donde haga falta para conseguir un único fin: “No se puede entender que mantenga una mentira de que el padre de su hijo es otro. Hombre, a lo mejor a su hijo le ha dicho quién es el padre, pero si mantiene la mentira está engañando a la justicia y está aprovechándose de la justicia para ganar dinero. Los papeles son los que dan la verdad y esa prueba es la que da la verdad.”.

A pesar de estar convencido de que finalmente la justicia le de la razón, Navarro no cree que este litigio judicial termine pronto: “Yo creo que va a ser más largo. La justicia va muy lenta y esto es lento y farragoso. Ojalá se acabase, pero yo creo que no, salvo que ella al final reconozca directamente y le diga a su hijo quién es su padre”. Aunque hace un balance personal muy positivo del año que estamos a punto de finalizar, Pepe confiesa que este 2020 ha sido catastrófico en lo profesional: “A nivel personal ha sido un buen balance, pero a nivel profesional imagínate y a nivel económico un desastre, pero yo creo que al final de todo se sacan conclusiones que nos ayudan a ver terrenos nuevos” y pide que el próximo no sea como este.