‘Mask Singer: adivina quién canta’ está siendo una auténtica caja de sorpresas. Tanto es así que, después de que Georgina Rodríguez se quitara la máscara en la primera entrega del nuevo programa de Antena 3, ahora ha sido el turno de uno de los presentadores más míticos de nuestro país: Pepe Navarro. El emblemático comunicar ha sido la estrella del segundo asalto de este ‘guessing show’, en el que los cuatro investigadores, Malú, Los Javis y José Mota, tienen que adivinar la ‘celebrity’ que se encuentra tras la máscara, mientras hacen conjeturas a lo largo del programa. El presentador, escondido tras un espectacular disfraz de pulpo, saltó al escenario para interpretar con mucho arte ‘Cinco Sentidos’, de Dvicio. Sin embargo, el comité de expertos no acertó con sus apuestas y, al igual que el público, se quedaron sin palabras al ver al conductor de ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’, de nuevo, en televisión.

“Mi tinta ha dejado huella en mi sector. Después de mí, hay un antes y un después”, decía el concursante enmascarado, que revolucionó las madrugadas de la televisión española, antes de saltar al escenario. “A pesar de no tener codos, puedo presumir de haberme codeado con Al Pacino y Robert de Niro”, continuaba el pulpo, instantes antes de salir a escena. Tras acabar la primera actuación, los investigadores, visiblemente desorientados, no tenían clara su apuesta. Mientras que José Mota pensó que podría tratarse del popular chef José Andrés y Los Javis se decantaron por otro rey de los fogones, el cocinero David Muñoz, Malú optó por el actor Mario Casas. El Pulpo perdió la partida contra el Cuervo, por lo que tuvo que ir al duelo final, donde los jueces cambiaron su veredicto. No obstante, ninguno de ellos dio en el centro de la diana.

Los investigadores, al igual que los telespectadores, se quedaron ojipláticos al ver el rostro del comunicador, especialmente Javier Calvo y Javier Ambrossi, quienes han tenido que investigar a fondo la figura de Pepe Navarro para ‘Veneno’, la serie que repasa la vida de Cristina Ortíz. “Esto es divertidísimo y emocionante”, reconocía el presentador después de desenmascararse. “Además, no sé si sabéis lo que se hace para llegar hasta aquí (…) Yo rezaba para que no nos parara la policía”, bromeaba Pepe Navarro, que mostró su cara más amable e inesperada en el plató de ‘Mask Singer: adivina quién canta’. ¡Segundo programa y segunda gran sorpresa!