Pepe Navarro se ha pasado la mañana en los juzgados de Plaza de Castilla. Le tocaba responder ante el juez por la demanda que Ivonne Reyes le interpuso a razón del impago de la manutención de Alejandro Reyes, el hijo de ambos que la Justicia reconoció como legítimo del presentador. Eran minutos antes de las 12.30 horas cuando hacía acto de llegada al emblemático edificio madrileño, en compañía de su abogada. Allí le esperaban una nube de fotógrafos y periodistas que buscaban la verdad de esta compleja trama judicial que mantiene la expareja. Pepe Navarro emplazó a la prensa a la salida para resolver todas las dudas, argumentando que primero debía hablar con el juez. Pero donde dije digo, digo Diego.

Una vez terminada su comparecencia ante el juez, Navarro ha salido a toda prisa por la puerta de atrás de los juzgados para evadir a los medios de comunicación. Un gesto que denota que algo no fue como esperaba en su encuentro con el magistrado que instruye su caso. Un plantón en toda regla. Quien sí que ha querido hablar ha sido la abogada de Ivonne Reyes, que ha acudido al juicio sin la compañía de su representada, y que ha confirmado que en diciembre volverán a verse las caras en el mismo lugar.

La actitud de Pepe Navarro y el impago de la pensión de alimentos viene dada por su negativa a reconocer a Alejandro Reyes como su hijo. Las pocas veces que ha querido tratar el tema ante los periodistas, se ha referido así al caso: «Yo tengo cuatro hijos y no me hubiera importado tener un quinto. Ella sabe que no es mi hijo y el niño también, no sé dónde tiene la dignidad», dijo el famosos presentador refiriéndose a la madre de su hijo. «El padre de Alejandro es Pepe Navarro, lo pregunta él, será que tiene Alzheimer», respondió Ivonne Reyes.

Lo cierto es que la batalla entre ambos daría para una película de género bélico. Son varias las querellas que se han puesto mutuamente y solo la Justicia parece ser capaz de poner fin a un espinado asunto que colea desde hace muchos años. Sin embargo, hace unos meses, Pepe Navarro avisaba de que no se iba a quedar quieto ante Ivonne Reyes: «Ella se tiene que enfrentar dentro de poco a las dos demandas que le he puesto yo. Una es por asalto a la intimidad y al honor. Cobró bastante dinero por descalificarme como siempre y está viviendo de mí desde hace ya muchos años, y el otro es por modificación de medidas. Y ahora le vendrán más todavía pero ya penales, o sea, que se vaya preparando porque va a tener trabajo».